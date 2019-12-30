ورشة عن فن التعامل مع أصحاب الهمم في بيئة العمل

المصدر: دبي - البيان

نظمت إدارة الموارد البشرية وفريق شؤون أصحاب الهمم في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وبالتنسيق مع هيئة تنمية المجتمع، ورشة توعوية بعنوان: «فن التعامل مع أصحاب الهمم في بيئة العمل»، بحضور أحمد درويش المهيري، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري.

وقدم الورشة التوعوية كل من شيخة سيف المنصوري، رئيس وحدة الأنشطة المجتمعية بهيئة تنمية المجتمع، ومحمد راشد الغفلي، رئيس فريق شؤون أصحاب الهمم، تنفيذي رئيسي أصحاب الهمم بالدائرة، وذلك في سياق إطلاق البرامج التوعوية لإذكاء الوعي المجتمعي لدى الموظفين.

وتناولت الورشة عدة محاور وهي التصنيفات المعتمدة لأصحاب الهمم، ومهارات التعامل مع أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة: البصرية، السمعية والتوحد، حيث استهلت المنصوري حديثها بالتعريف عن الهيئة كونها جهة تشريعية تعنى بتوفير الرعاية الاجتماعية لأصحاب الهمم وأسرهم، لدمجهم بالمجتمع ومشاركتهم الفعالة في كافة مجالات الحياة، كما عرفت عن كيفية حماية أصحاب الهمم من الإساءة أو الاستغلال أو الإهمال وضرورة تمكينهم ودعمهم عبر ورشات توعية للمحيطين بهم.

وأفاد الغفلي متحدثاً عن مهارات التعامل مع أصحاب الهمم ذوي الإعاقة البصرية، وتجربته الشخصية والعقبات التي واجهته كونه من الفئة ذاتها، حيث تطرق إلى مجموعة حلول مكنته من التفاعل مع محيطه ومجتمعه، مشيراً إلى أن هذه الورشة تسعى إلى إيصال أصوات أصحاب الهمم وذويهم إلى المجتمع بكل فئاته، وتغطية الواقع والطموحات والتحديات التي تواجههم.

وأوضح الغفلي بطريقة تفاعلية مع الحضور المتواجد عبر خطوات متتابعة كيفية مساعدة أصحاب الهمم ذوي الإعاقة البصرية بطريقة دون المساس بهم، أو بمشاعرهم.