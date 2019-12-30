شرطة أبوظبي تخرّج أول دفعة من الفرسان الموهوبين

المصدر: أبوظبي - البيان

خرّجت شرطة أبوظبي الدفعة الأولى من الموهوبين في مجال الفروسية، ضمن برنامج الفرسان في مركز إدارة المواهب بقطاع الموارد البشرية، بالتعاون مع إدارة الدوريات الخاصة في قطاع الأمن الجنائي.

وحضر التخريج مدير إدارة الدوريات الخاصة وعدد من الضباط ومنتسبي القيادة. وتابع الحضور، خلال حفل التخريج، سيناريوهات أمنية وتشكيلات قام بها الفرسان من دوريات الخيالة تدرب عليها الموهوبون خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال رئيس قسم الفروسية في إدارة الدوريات الخاصة بشرطة أبوظبي إن دوريات الخيالة تعزز وجود عناصر الشرطة في الأحياء والمجتمعات السكنية والوقاية من الجريمة. وأشار مدير مركز إدارة المواهب إلى اهتمام شرطة أبوظبي بإعداد وتأهيل الكوادر الشرطية في جميع المجالات.