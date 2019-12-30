شرطة عجمان تطّلع على أفضل ممارسات مركز شرطة دبي الذكي

المصدر: عجمان - البيان

زار وفد من القيادة العامة لشرطة عجمان مركز شرطة دبي الذكي SPS في منطقة لامير الجميرا للاطلاع على أفضل الممارسات، تحقيقاً لتوجه القيادة الرشيدة بدعم التحول الذكي في تقديم الخدمات.

ترأس الوفد العميد علي عبيد الشامسي، مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، رئيس لجنة التحول الذكي بشرطة عجمان، يرافقه المقدم غيث خليفة الكعبي، رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل، والمقدم سلطان خليفة أبو مهير، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، والرائد خليل إبراهيم الحمادي، رئيس قسم الخدمات الإلكترونية والاتصالات، وعدد من الضباط وصف الضباط أعضاء لجنة التحول الذكي. وكان في استقبالهم الرائد أحمد محمد بن فهد، مدير مراكز الشرطة الذكية.