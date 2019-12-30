مكتوم بن محمد: تعلّمت من والدي أن أساس الحكم الرشيد الاهتمام بالإنسان

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أن أساس الحكم الرشيد هو الاهتمام بالإنسان، وهذا ما تعلمه من مدرسة والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

جاء ذلك في تدوينة سموه عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال سموه: «إن الإنسان هو أصل الحضارة، فبه ترتقي الأمم وبه تسقط. تعلمت من والدي أن أساس الحكم الرشيد هو الاهتمام بالإنسان، بصحته وتعليمه وتنشئته ليصبح فرداً فاعلاً في مسيرة التطوير والنهضة. تعلمت منه بناء الثقة في أبناء الوطن ليكونوا سواعد تبني حاضر الوطن ومستقبله. #تعلمت_من_مدرسة_محمد_بن_راشد».