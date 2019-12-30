انطلاق مبادرة «نجوم الأعمال» الطلابية في الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

تنظم مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» النسخة السادسة من المبادرة الطلابية السنوية «نجوم الأعمال» بالتعاون مع مجلس الشارقة للتعليم خلال الفترة من 26 ديسمبر حتى 4 يناير، وذلك في «06 مول» بالشارقة بمشاركة 135 طالبا وطالبة - منهم 112 من طلبة المدارس - حيث يستعرضون 50 مشروعا قابلا للتطوير إلى مشاريع أعمال مستقبلية.

حضر حفل الافتتاح الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم ومحمد أحمد الملا أمين عام مجلس الشارقة للتعليم، وخالد بن بطي الهاجري عضو مجلس إدارة مؤسسة «رواد»، وحمد المحمود مدير المؤسسة، ومروان المشغوني مدير إدارة الاتصال الحكومي في مركز إكسبو، ورائد الأعمال هزاع المنصوري، وجمع من موظفي المؤسسة وأولياء أمور الطلبة المشاركين في المبادرة ولفيف من مرتادي «06 مول».

وقال حمد المحمود مدير مؤسسة «رواد»، إن المبادرة باتت منصة مثلى لإطلاق نجومية أبنائنا وبناتنا الطلبة مبكرا واستكشاف مكامن التميز والريادة لديهم في مجال المال والأعمال، بحيث يتم استثمار ما يحملونه من أفكار خلاقة وميول تجارية ومساعدتهم في عرضها على شكل تجارب مصغرة خلال المبادرة.

وأضاف إن الكثير من مشاهير الاستثمار ورواد الأعمال الحاليين على مستوى العالم بدأوا رحلتهم نحو النجاح من مشاريع صغيرة جداً سرعان ما تطورت وتوسعت لتصبح شركات عالمية كبرى ذات إيرادات وأرباح عالية، مؤكدا أن هناك العديد من القصص الملهمة لشباب مواطنين بدأوا مسيرتهم الريادية مبكرا واقتحموا عالم العمل الحر، وتمكنوا من رسم الحروف الأولى في مسار حياتهم العملية بنجاح.