«دار البر» تفتتح مسجداً في أوغندا

المصدر: دبي - البيان

افتتحت جمعية دار البر مسجداً جديداً في أوغندا بحضور حشد من الشخصيات والمسؤولين وجموع كبيرة من أبناء المنطقة التي شيد فيها المسجد في إطار المشاريع الخيرية والمبادرات الإنسانية والتنموية لـ«دار البر» في مناطق واسعة وممتدة حول العالم.

حضر افتتاح المسجد في منطقة إمبيجي والتي تقع على بعد 80 كيلومترا عن العاصمة الأوغندية كمبالا حسن صالح آل علي مدير مكتب رئيس قطاع المشاريع الخيرية في الجمعية.

وأكد يوسف اليتيم مدير إدارة المشاريع الخيرية في الجمعية أن المشروع يجسد الرسالة الإنسانية لدولة الإمارات ورؤية الخير والتسامح لقيادة الدولة الرشيدة.