لجنة في «الوطني» تنتهي من مناقشة مشروع قانون كلية الشرطة

المصدر: دبي - البيان

أنهت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون بشأن كلية الشرطة، تمهيداً لاعتماد التقرير ورفعه للمجلس.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، ود.موزة محمد العامري، وسهيل نخيرة العفاري، وعبيد خلفان السلامي، ويوسف عبدالله الشحي، ويوسف عبدالله بطران.

وقال النعيمي، إن اللجنة استكملت خلال اجتماعها مناقشة مشروع القانون، بعد أن ناقشت جميع البنود بحضور ممثلي الحكومة.