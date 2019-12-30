«تكافل الصحفيين» يوافق على 7 طلبات قروض لأعضائه

المصدر: دبي - البيان

وافق مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء جمعية الصحفيين الإماراتية، في اجتماعه أخيراً، برئاسة ياسين سالم، رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي في الجمعية، على صرف 7 طلبات لمنح القروض، منها طلبان من الأعضاء العاملين، و5 من الأعضاء المنتسبين من الطلبات المقدمة من أعضاء الصندوق التي بلغ عددها 39 طلباً، بعد أن منح الصندوق 9 دفعات سابقة لـ69 من أعضائه.

وقال نبيل الكثيري، أمين السر العام لصندوق التكافل الاجتماعي، إن مجلس الإدارة اعتمد صرف هذه الدفعة من القروض لزملاء لديهم ظروف طارئة وقاموا باستيفاء مستندات صرف القرض.

وأشار إلى أن الموافقة على طلبات القروض المقدمة تمت بعد استيفاء المستندات المطلوبة وطبقاً للشروط ولائحة النظام الأساسي للصندوق، وبذلك يكون الصندوق قد منح أعضاءه قروضاً بمبلغ مليونين و740 ألف درهم لعدد 76 من الأعضاء منذ بداية عمل المجلس حتى نهاية هذا العام.

وقالت فضيلة المعينى، أمينة الصندوق، إن مجلس الإدارة عقد 10 اجتماعات منذ توليه المسؤولية في نهاية مارس الماضي حتى نهاية هذا العام، وتم إصدار 10 قرارات لمنح قروض للأعضاء المتقدمين بطلبات للحصول على القرض لـ76 منهم 32 عضواً عاملاً بإجمالي مليون و630 ألف درهم و44 طلباً من الأعضاء المنتسبين بإجمالي مليون و110 آلاف درهم، كما قرر مجلس الإدارة صرف إعانات وفاة وحالات طارئة بإجمالي 105 آلاف درهم.