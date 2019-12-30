إطلاق تحديث برنامج الإمارات العالمي لحساب زكاة الشركات

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق صندوق الزكاة التحديث الرابع لبرنامج الإمارات العالمي لحساب زكاة الشركات، وذلك في إطار سعيه لرفد قطاع الأعمال في الدولة بأفضل الحلول التقنية لحساب زكاة الشركات، متفرداً كأول برنامج من نوعه على مستوى الإمارات والعالم، حيث يقدم البرنامج خدمة حساب زكاة الشركات بأنواعها وفق الأسس المحاسبية والشرعية المعتمدة.

وقال عبد الله بن عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة، إن الصندوق سيطلق خلال الأيام القادمة حملة لتسويق برنامج الإمارات العالمي لحساب زكاة الشركات - الجيل الرابع.. موضحاً أن أهم ما سيميز الخدمة هو تسهيلها لعملية احتساب الزكاة لأصحاب الشركات والمؤسسات.

وأشار إلى أن الخدمة تشمل المحاسبين الرئيسيين والمديرين الماليين والمديرين الماليين التنفيذيين وأصحاب الشركات والمستثمرين في الشركات، وتم استهداف فئة جديدة من المتعاملين في الفكرة المبتكرة الجديدة للجيل الرابع من الخدمة وهي المؤسسات الزكوية ومكاتب تدقيق الحسابات والمكاتب الاستشارية على مستوى العالم الإسلامي.

وعن تفاصيل البرنامج والتعريف به.. أوضح المهيري أن خدمة احتساب زكاة الشركات «Z- Companies» مقدمة للمتعاملين «فئة المؤسسات والأفراد» لتمكينهم من احتساب مقدار زكاة الشركات الخاصة بهم من خلال نظام تقني تم تصميمه بما يتوافق مع متطلبات احتساب زكاة الشركات وفقاً لبنود القوائم المالية «Financial Statement».