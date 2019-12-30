23 ألف مستفيد من المساعدات القانونية المجانية بأبوظبي خلال 2019

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

كشفت دائرة القضاء أبوظبي عن استفادة 23 ألفاً و656 شخصاً من المساعدات القانونية المجانية منذ بداية العام الجاري وحتى منتصف ديسمبر، وذلك من خلال 4 مراكز، الرئيسي في أبوظبي، ومحكمة اليحر ومحكمة العين ومحكمة الظفرة.

وأشارت منى إسماعيل الرئيسي، رئيس قسم المساعدات القانونية بدائرة القضاء – أبوظبي، إلى ارتفاع عدد المستفيدين خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي 2018 الذي شهد استفادة 20 ألفاً و311 شخصاً من المساعدات القانونية.

وأوضحت، أن الدائرة تقدم لمراجعيها خدمات النصح والإرشاد القانوني المحايد لجميع مراجعي دائرة القضاء مجاناً بغض النظر عن مركزهم القانوني، سواء كان المستفيد من المساعدة مدعياً أو مدعى عليه أو شاكياً أو مشكواً في حقه، مستهدفة دعم حقهم في سهولة الوصول إلى العدالة.

وأشارت الرئيسي إلى أن تقديم مساعدات قانونية لفئات المعسرين من المتقاضين، تتضمن تعيين محام للمتقاضي غير المقتدر، وكذلك تحمل تكاليف الإعلان بطريق النشر التي تقضي بها بعض الأحكام.

وبينت أن دليل السياسات والإجراءات لقسم المساعدات القانونية، حدد معايير الحصول على المساعدات القانونية، حيث يتم تقديم هذه الخدمات دون تمييز في الجنس أو العرق أو الدين.

وذكرت الرئيسي أن القسم يختص بتقديم التوجيه والإرشاد القانوني للمتعاملين حول الإجراءات القانونية التي يأمر القانون بإجرائها، والتي يطلب ذو الشأن معرفتها، وإطلاع المتعاملين على الحقوق والواجبات القانونية ومنها على سبيل المثال لا الحصر (إجراءات رفع الدعوى المدنية، العمالية، الأحوال الشخصية.. الخ)، تقديم خدمات المحاماة وسداد نفقات الإعلان بالنشر، إيداع أمانة الخبرة لغير ميسوري الحال وفق معيار الدخل ومعيار جدية الطلبات.