بلدية دبي تتيح التحقق من سلامة «الدلال» عبر تطبيق منتجي الذكي

المصدر: دبي - وائل نعيم

أتاحت بلدية دبي، عبر تطبيق «منتجي» المتوافر على الهواتف الذكية للجمهور، خاصية التأكد من الحافظات الحرارية «الدلال» ومدى مطابقتها لمعايير واشتراطات السلامة وعدم احتوائها على مادة الإسبستوس، عن طريق مسح «الباركود»، أو إدخال رقمه عبر التطبيق.

وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع، مديرة إدارة الصحة والسلامة، لـ«البيان»: «يمكن للمستهلك تصوير «الباركود» أو كتابة رقمه أو إدخال اسم المنتج، وعندها سوف يجد على التطبيق الرد على استفساره بوجود اسم المنتج وتصنيفه، للتأكد من سلامة المنتج ومطابقته للمواصفات، أما إذا لم يتيسر رد إيجابي من التطبيق، فمعنى ذلك أن المنتج غير مطابق للمواصفات».

حالات

وأضافت: «في حالة مسح «الباركود» للحافظات الحرارية أو إدخال رقمها سوف تظهر على التطبيق علامة «صح» باللون الأخضر، وأن المنتج مستوفٍ للمعايير والاشتراطات، وهذا يعني أنه آمن ويمكن شراؤه، أما إذا ظهرت علامة «إكس» باللون الأحمر فهذا يعني أن المنتج غير مستوفٍ للمعايير والاشتراطات وغير آمن، ويمكن الإبلاغ عن المنتج وموقع الشراء من خلال خاصية تم إضافتها إلى التطبيق، وكذلك في حال قام المستهلك بمسح «الباركود» ولم تظهر أي بيانات عن المنتج في التطبيق فيمكن أيضاً الإبلاغ عن المنتج وموقع الشراء عبر التطبيق، وهذا يعني أن المنتج جارٍ التحقق من سلامته من قبل البلدية، وهنا يجب عدم شراء المنتج، وبمجرد تلقي البلاغ يقوم مفتشو بلدية دبي بزيارة الموقع وسحب المنتج».

رقابة

وأوضحت الدكتورة نسيم رفيع أن الحافظات الحرارية والمواد الاستهلاكية الأخرى المصنعة محلياً تخضع لرقابة صارمة للتحقق من مطابقتها لمواصفات واشتراطات الصحة والسلامة وفق أفضل الممارسات العالمية، ويتم إجراء الفحوص المخبرية اللازمة للتحقق من سلامتها وخلوها من المواد الضارة.

وأشارت إلى أن المنتجات الاستهلاكية الأخرى مثل «مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية، المنتجات العطرية، المكملات الصحية، المنظفات، مضادات الجراثيم، المواد الملامسة للأغذية» المستوردة عبر منافذ دبي والمتداولة في الأسواق تخضع لنظام رقابي متكامل، وتم إدخالها في «منتجي» منذ سنتين، إذ يتضمن النظام الرقابي مرحلة التقييم والدراسة الفنية لسلامة كل منتج مراد استيراده وتداوله، وذلك أثناء عملية تسجيل المنتج، ويتم السماح باستيراد المنتجات الاستهلاكية وتداولها بعد تسجيلها في نظام «منتجي» فقط، بعد استيفائها مواصفات واشتراطات الصحة والسلامة المعتمدة.

خطة

وقالت إن بلدية دبي لديها خطة متكاملة مبنية على آلية المخاطر ودرجة الخطورة، إذ يتم تقييم المنتجات الاستهلاكية وتحليل مخاطرها وفق أفضل الممارسات العالمية لــ9 تصنيفات للمنتجات الاستهلاكية، ويتم من خلالها تقييم تلك المنتجات بمستويات مختلفة من متدني الخطورة إلى عالي الخطورة وفق عوامل محددة، مثل العوامل الفيزيائية والكيميائية والميكروبية ومستويات التعرض، وغيرها من العوامل وحسب طبيعة المنتج.

وكانت بلدية دبي أعلنت أخيراً قائمة من المواد الملامسة للأغذية «الدِلال» غير المطابقة بسبب احتوائها على مادة الأسبستوس المحظورة، من خلال الموقع الإلكتروني، ويمكن للمستهلك الإبلاغ عن تلك المنتجات كذلك من خلال الرقم المجاني للبلدية 800900.