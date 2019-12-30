إنجاز الطرق المؤدية للمنطقة الحرة في «حمرية الشارقة» بـ70 مليون درهم

المصدر: الشارقة - البيان

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة مشروع الطرق المؤدية إلى المنطقة الحرة بالحمرية خلال 10 أشهر عمل، بتكلفة 70 مليون درهم، وقال المهندس يوسف صالح السويجي، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، إنه ذلك جاء تماشياً مع استراتيجية الإمارة الهادفة إلى جعل الشارقة مركزاً صناعياً وتجارياً نموذجياً يتمتع ببنى تحتية عالمية المواصفات، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الخاصة بتعزيز مكانة الإمارة الاستثمارية، وذكر أن المشروع سيسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمارية في المنطقة، وسيجذب إليها شرائح أكبر من المستثمرين والزوار الراغبين في الاستفادة من هذه المشروعات الحيوية الجديدة.

لا سيما أن الاهتمام بالبنى التحتية هو أساس جذب الفرص الاستثمارية والمشروعات الحيوية، مضيفاً أن المشروع يشتمل على إنشاء مجموعة من الطرق التي تعمل على ربط المنطقة الحرة بالحمرية بكل من شارع الإمارات وشارع الشيخ محمد بن زايد، لتسهيل حركة تنقل الشاحنات من وإلى المنطقة الحرة بالحمرية.

ومن جانبها، قالت المهندسة شيخة الزوين، مديرة إدارة عقود الطرق بالهيئة: «إن إنجاز المشروع استغرق 10 أشهر، وشمل الجزء الأول من المشروع إنشاء طريق مؤدي إلى المنطقة الحرة يصل طريق الإمارات بشارع الشيخ محمد بن زايد، بحيث يمتد هذا الطريق من شارع الإمارات عند المنطقة المجاورة لبوابة الزبير للتعرفة المرورية مروراً بالمنطقة المجاورة لصناعية العرقوب المستقبلية ».

كما أشارت إلى أن طريقاً مزدوجاً مكوناً من حارتين للسير بعرض (7,3 م) في كل اتجاه يمتد من جسر الحمرية /‏ الزبير بطول إجمالي يبلغ نحو (3,8 كم) مع أكتاف أسفلتية خارجية وداخلية من الجهتين بعرض (3 م) و (1.2 م) على التوالي، بحيث يكون هذا الطريق متصلاً بشارع الإمارات وبوابة الزبير للتعرفة بواسطة مجموعة من الطرق المفردة المكونة من حارة للسير بعرض (4 م) أو حارتين للسير بعرض (7,3 م) وبطول إجمالي يبلغ (6,4 كم) مع أكتاف أسفلتية خارجية وداخلية بعرض (3 م) و(1,2 م) على التوالي .

أما الجزء الثاني من المشروع فيتمثل في ربط الطريق المنفذ حديثاً المؤدي إلى المنطقة الحرة بالحمرية عبر الجسر المقام على شارع الاتحاد بشارع الشيخ محمد بن زايد.