تجديد اشتراكات صناديق «بريد الإمارات» قبل 29 فبراير

المصدر: دبي - البيان

أعلن بريد الإمارات أنه يمكن للمتعاملين تجديد اشتراكات صناديقهم البريدية ابتداءً من اليوم وحتى 29 فبراير 2020، وذلك عبر أيّ من مراكز سعادة المتعاملين التابعة لبريد الإمارات، أو من خلال الموقع الإلكتروني www.epg.gov.ae، أو باستخدام تطبيق الهواتف المتحركة. وستتاح الفرصة الآن للمتعاملين للاشتراك لثلاثة أعوام بدلاً من عام واحد فقط.

ويمكن للمتعاملين من ساكني الفلل في دولة الإمارات اختيار خدمة «منزلي» لاستلام بريدهم مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع بحسب حزمة الاشتراك في الصندوق البريدي المخصص والمثبت على الفيلا، ويمكن للمتعاملين الاحتفاظ برقم صندوق البريد الحالي عند الترقية إلى اشتراك خدمة «منزلي».

كما سيُتاح للمشتركين في خدمة صناديق البريد تخصيص الطريقة التي يستلمون بها بريدهم بحسب نوع الاشتراك. فبإمكانهم الحصول على صندوق بريد خاص بهم في أحد مراكز سعادة المتعاملين أو أقرب مجمع صناديق بريدية إلى عنوان منزلهم أو مكان عملهم. ولتسهيل عملية تجديد الاشتراك في خدمة صندوق البريد، سيمكّن بريد الإمارات الشركات من ربط اشتراك الصندوق البريدي الخاص بها بصلاحية رخصتها التجارية.

بدوره، أكد عبيد محمد القطامي، المدير التنفيذي التجاري بالوكالة في مجموعة بريد الإمارات، سعي بريد الإمارات المتواصل لتعزيز وتحسين منتجاتها وحلولها اللوجستية تماشياً مع تطلعات واحتياجات المتعاملين، حيث جاء ربط اشتراك صندوق البريد مباشرةً بتاريخ صلاحية الرخصة التجارية استجابةً للملاحظات والاقتراحات الواردة من المتعاملين من الشركات.