«الصحة» تعقد 4 ورش عمل في طب الأسنان الترميمي وتركيبات الأسنان

المصدر: دبي - لبيان

في إطار برنامج الأطباء الزائرين، استضافت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ممثلةً بقسم خدمات الأسنان، في قطاع المراكز والعيادات الصحية، البروفيسور بول تبتن، المتخصص في طب الأسنان التجميلي والترميمي بكلية مدينة لندن، رئيس الأكاديمية البريطانية لطب الأسنان الترميمي، ضمن السعي الدائم لمكتب الأطباء الزائرين إلى إثراء الخدمات الصحية، وتقديم أفضل الممارسات الطبية في الدولة، وبالتوازي مع استراتيجيات الوزارة الساعية إلى تحسين كفاءات كوادرها الطبية والفنية ورفعها.

وقدّم البروفيسور بول تبتن، خلال زيارته، برنامجاً تدريبياً تم إعداده من قِبل قسم الأسنان، وأوضحت الدكتورة مريم السيد جعفر، رئيسة قسم الأسنان، أن البرنامج تضمّن عقد 4 ورش عمل في طب الأسنان الترميمي وتركيبات الأسنان لأكثر من 22 اختصاصياً واستشارياً من منتسبي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، للاطلاع على أفضل الممارسات العملية في مجالات طب الأسنان الترميمي، متمثلةً في عرض مبادئ وأساسيات الإطباق وطرائق تصميم الجسور التقليدية والحديثة وترميم الأسنان ومعالجة العصب.

كما تضمنت زيارة البروفسور الزائر تخصيص يوم كامل لفحص وتشخيص وتنفيذ الخطط العلاجية لعدد من الحالات المعقدة لمرضى يعانون فقداً جزئياً أو كلياً للأسنان التي تم تجهيزها من قِبل قسم الأسنان للعرض على البروفيسور «تبتن» خلال زيارته.

وقال الدكتور سلطان أحمد الشريف، مدير مكتب الأطباء الزائرين: «نحرص على استضافة خبرات عالمية من مختصين بخدمات تدريبية واستشارية وعلاجية في جميع المجالات، ومنها طب الأسنان» .