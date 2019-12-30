«كهرباء دبي» تفوز بجائزتين في الصحة والبيئة من مجلس السلامة البريطاني

المصدر: دبي - البيان

حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على جائزة «سيف الشرف» في الصحة والسلامة للمرة الثانية عشرة، وجائزة «الشرف العالمية» في مجال البيئة من مجلس السلامة البريطاني للمرة الثامنة على التوالي.

وقال مجلس السلامة البريطاني إن «كهرباء دبي» هي المؤسسة الوحيدة على مستوى العالم التي تفوز بالجائزتين معاً لثماني سنوات متتالية لتكون بذلك أول مؤسسة عالمية تفوز بهاتين الجائزتين في نفس الوقت.

وتسلّم سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، الجائزتين، في مقر الهيئة الرئيس، بحضور المسؤولين.

ريادة

وتؤكد هيئة كهرباء ومياه دبي، بحصولها على جائزة سيف الشرف في الصحة والسلامة للمرة الثانية عشرة، وجائزة الشرف العالمية في مجال البيئة من مجلس السلامة البريطاني للمرة الثامنة على التوالي، ريادتها وتميزها عالمياً في مجال الصحة والسلامة والبيئة.

وقد فازت الهيئة بجائزة الشرف العالمية في البيئة ضمن 7 مؤسسات فقط على مستوى العالم، كما فازت بجائزة سيف الشرف في الصحة والسلامة ضمن 85 مؤسسة على مستوى العالم، والهيئة هي واحدة من 7 مؤسسات فقط على مستوى العالم تفوز بالجائزتين معاً هذا العام.

وقال سعيد محمد الطاير: «تُعدّ هذه الجائزة الدولية المرموقة من مجلس السلامة البريطاني اعترافاً عالمياً بالنهج المتميز والاستراتيجيات والسياسات البيئية التي تتبناها الهيئة، وثمرة تطبيقنا لأعلى المعايير العالمية في الصحة والسلامة والبيئة وتحرص الهيئة على توفير بيئة صحية وآمنة لجميع الموظفين والشركاء والمتعاملين، ولدينا كوادر مدربة ومؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية في مجالات السلامة والصحة المهنية والبيئة.

كما نلتزم كذلك بأن يكون جميع موظفي الهيئة وموظفي شركائنا من الاستشاريين والمقاولين والموردين على اطلاع بأحدث الأنظمة وأهم المستجدات وأفضل الممارسات في الصحة والسلامة المهنية للوصول إلى أعلى مستويات التميز والجودة من خلال التدريب المستمر وتبادل المعارف والخبرات ومناقشة آليات وأساليب الارتقاء بأنظمة صحة وسلامة الكوادر البشرية وسُبُل تحسين الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية وتعزيز الاستدامة».