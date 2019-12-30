تزويد موظفي مؤسسة مطارات دبي ببطاقة «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت لجنة بطاقة إسعاد، التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تعاون مع مؤسسة مطارات دبي، بهدف تزويد موظفي المؤسسة ببطاقة «إسعاد» التي تصدرها شرطة دبي، وتتضمن العروض والخصومات والمزايا التي يقدمها القطاعان العام والخاص للموظفين بنسب مختلفة.

وقّع المذكرة من جانب القيادة العامة لشرطة دبي اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، فيما وقّعها من مؤسسة مطارات دبي ماجد سلطان الجوكر، نائب الرئيس التنفيذي، الشؤون المؤسسية، بحضور العميد علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

ويأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز أواصر التعاون فيما بينهما، وسعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات وتنمية المبادرات والمشاريع المشتركة، وحرصاً أيضاً على تعزيز علاقات الشراكة بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة.

وتتيح مذكرة التفاهم انضمام موظفي المؤسسة إلى برنامج «إسعاد» في شرطة دبي، حيث ستزود شرطة دبي موظفي المؤسسة ببطاقة إسعاد وإشعار بالشركات والمؤسسات التجارية لمنح موظفيهم المزايا ذاتها التي يحصل عليها موظفو شرطة دبي. وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الدروع التذكارية، متمنين للجميع دوام التوفيق والنجاح.