تنظيم الملتقى الخامس لطلبة المنح الدراسية برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

نظم برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي (الملتقى الطلابي الخامس 2019) لطلبة برنامج المنح الدراسية، والذي عقد على مدى يومين، في قاعة رجال الأعمال بغرفة رأس الخيمة، بمشاركة عدد من طلبة المنح الدراسية المنتسبين لجامعات مختلفة داخل الدولة وخارجها، بهدف تحقيق التواصل بين الطلبة والبرنامج والارتقاء بمستوى أداء الطلبة من خلال اكتساب مهارات وقدرات.

وأكد الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة مدير عام البرنامج، تطلعات ورؤية البرنامج الرامية إلى الارتقاء بدور الإمارة في إبراز ورعاية المواهب والعقول المبتكرة وتعزيز المسيرة العلمية للطلبة نحو المزيد من التفوق والنجاح وتوسيع قاعدة المتميزين والنخبة الطلابية، لافتاً إلى أن تنظيم مثل هذه الملتقيات يساعد في التعرف على التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وقدم الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، خلال الملتقى محاضرة بعنوان «إتيكيت التعامل مع المؤسسات»، والتي تضمنت عدة محاور منها العمل المؤسسي، الجهاز الحكومي لحكومة رأس الخيمة، إلى جانب الموارد البشرية العاملة، كما استعرض أهم تجاربه الشخصية في مجال التعامل والإتيكيت في المؤسسات والدوائر.