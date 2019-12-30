«اقتصادية وبلدية رأس الخيمة» تطلقان حملة «جمالك ثمين»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نظمت دائرتا التنمية الاقتصادية وبلدية رأس الخيمة، حملة «جمالك ثمين» التي تستهدف المراكز التجميلية بالإمارة، حيث تم تشكيل فريق مشترك للتفتيش من إدارة الرقابة والحماية التجارية بالاقتصادية وإدارة الصحة العامة بالبلدية، وهدفت الحملة إلى التأكد من التزام المراكز التجميلية بالضوابط الموضوعة من تشريعات حماية المستهلك، مثل منع استعمال منتجات منتهية الصلاحية، أو استخدام خلطات تم إعدادها في المنزل، أو قيام بعض مراكز التجميل النسائية بممارسة نشاط العروض الترويجية دون الحصول على الإذن المسبق لذلك ، وقد شملت المرحلة الأولى من الحملة زيارة 20 صالونا نسائيا ومركزا تجميليا.

وأكدت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة بدائرة بلدية رأس الخيمة، إلزام جميع مراكز التجميل النسائية في الإمارة بتطبيق الاشتراطات الصحية المعمول بها في الإدارة، حيث رصد مفتشو إدارة الصحة العامة 10 مخالفات متنوعة في 20 منشأة تجميل نسائية خلال الحملة التفتيشية المشتركة.

وشدد فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، بأن الحملة استهدفت الصالونات والمراكز التجميلية التي تحتوي على منتجات غير صالحة للاستخدام، والتي من شأنها أن تضر بصحة وسلامة السيدات.