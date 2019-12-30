«نظفوا الإمارات» تجمع 39 طناً

المصدر: دبي- البيان

حققت الدورة الثامنة عشرة من حملة «نظفوا الإمارات» تحت رعاية وزارة الاقتصاد من 5 إلى 23 ديسمبر نجاحاً منقطع النظير، بعد تجاوزها الأعداد المتوقعة للمشاركين في الحملة بمختلف إمارات الدولة وكميات النفايات سواء المجموعة أو التي تم إعادة تدويرها.

مشاركة

وأشارت حبيبة المرعشي رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة إلى تمكن 27,865 مشاركاً في الحملة من جمع 39 طن نفايات أعيد تدوير 1,420 كيلو غراماً منها، منوهة بأن المشاركين في الحملة قاموا بتغطية 54.5 كيلو متراً بواقع 3.5 كيلو مترات في الشارقة و3 كيلو مترات في أم القيوين و5 كيلو مترات في عجمان و18 كيلو متراً في دبي، فضلاً عن تغطيتهم 20 كيلو متراً في أبوظبي و2 كيلو متر في الفجيرة و3 كيلو متر في رأس الخيمة.

وقالت: إن المشاركين تمكنوا من جمع 2.5 طن من النفايات في الشارقة، و3 أطنان من النفايات في أم القيوين، فيما تم جمع 5 أطنان من النفايات في عجمان، و12.5 طناً من النفايات في دبي، في حين تم جمع 16.8 طناً من النفايات في أبوظبي و1.5 طن في الفجيرة و1.5 طن في رأس الخيمة.