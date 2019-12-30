دقيقتان للوصول إلى أصحاب البلاغات في احتفالات رأس السنة بدبي

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

أعلنت لجنة تأمين الفعاليات في دبي عن انتهاء الاستعدادات لتأمين الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة 2020، بخطة ذكية وضعتها القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، وبمشاركة 38 جهة أخرى، بما يضمن انسيابية حركة المرور وتخفيف الازدحامات المرورية أثناء احتفالات السنة الجديدة، مشيرةً إلى أن اللجنة وضعت دقيقتين للوصول إلى أصحاب البلاغات والتعامل مع الحالات الطارئة، وستتم إدارة الحركة المرورية وحركة التنقل في ليلة رأس السنة الميلادية من مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل التابع لهيئة الطرق والمواصلات في دبي.

ممثلو الجهات

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني، واللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة في شرطة دبي، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، وخليفة بن دراي، مدير مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والمهندسة ميثاء بن عدي، المديرة التنفيذية لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، رئيسة فريق إدارة الحركة المرورية والتعامل مع الخطط التشغيلية خلال المناسبات والفعاليات السنوية، وأحمد ثاني المطروشي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إعمار العقارية، والعميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة للمرور، والعميد عبد الله بن خادم، مدير مركز شرطة بر دبي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، وعدد من ممثلي الجهات المشاركة في اللجنة، ومنظمي مواقع الاحتفالات المنتشرة في دبي، وعدد من الإعلاميين.

وقال اللواء عبد الله الغيثي إن لجنة تأمين الفعاليات أنهت استعداداتها، وأصبحت في كامل جاهزيتها لاستقبال رأس السنة الميلادية 2020، إذ عقدت لجنة تأمين الفعاليات ممثلة بجميع الهيئات والمؤسسات المعنية عدة اجتماعات تنسيقية، تم خلالها وضع خطة أمنية مشتركة وموحدة كل حسب اختصاصه، وذلك لتأمين المناطق السياحية والمراكز التجارية، وتأمين حركة السير خلال احتفالات العام الجديد 2020.

سلاسة الحركة

وعن تفاصيل الخطة التي وضعتها اللجنة، أوضح اللواء عبد الله الغيثي أن اللجنة استثمرت في إمكاناتها البشرية والفنية لتوفير الراحة وسلاسة الحركة لجميع الزوار في مناطق العروض، منوهاً في الوقت ذاته بأهمية تكاتف الجميع لإنجاح هذه الفعاليات الضخمة، خاصةً في تنظيم حركة السير، إذ سيكون الازدحام المروري من أهم التحديات نتيجة الحضور الكبير من مختلف الجنسيات.

مسارات الوصول

وأشار إلى أن لجنة تأمين الفعاليات حددت مسارات وصول أفراد الجمهور إلى منطقة برج خليفة من محطات المترو، إذ ستكون هناك 3 مسارات، المسار الأول من محطة برج خليفة، وسينقسم إلى قسمين، قسم خاص بالعائلات إلى منطقة منتزه الجزيرة ومنطقة خلف «البرج فيو»، فيما القسم الثاني سيكون للعزاب، وسيتجه إلى «ساوث ريدج»، المنطقة المخصصة لمشاهدتهم الألعاب النارية.

أما المسار الثاني فسيكون من محطة المركز المالي، حيث سيتم تخصيص قسم للعائلات المتجه إلى منطقة البوليفارد، فيما القسم الثاني للعزاب لمنطقة ساوث إيدج، أما المسار الثالث فسيكون للقادمين من محطة الخليج التجاري.

خطة متكاملة

وأكد اللواء الغيثي أنه تم إعداد خطة متكاملة لأفراد الجمهور الراغبين في الوصول إلى مناطق الألعاب النارية بعد نزولهم من محطات المترو، حيث سيتم فصل العزاب عن العائلات ضمن مسارات محددة، إضافة إلى تحديد المخارج الخاصة بعد الانتهاء من مشاهدة الألعاب النارية، وفي حالة الطوارئ استخدام «مخارج الحريق».

الدفاع المدني

وقال اللواء خبير راشد ثاني المطروشي إنهم بدورهم قاموا بتأمين كل المواقع المحددة للاحتفال البالغ عددها 25 موقعاً، كما خصصوا أكثر من 600 شخص من الدفاع المدني للمشاركة في عمليات التأمين، إلى جانب استعداد 21 مركزاً تابعاً لهم لأي طارئ، مع توفير 70 آلية إطفاء.

وأكد أن مرحلة التأمين لا تقتصر على وقت حدوث الاحتفالات، وإنما هناك مرحلة ما قبل التأمين التي تم خلالها، وبالتنسيق والتعاون مع المطوّرين والاستشاريين والمقاولين، عمدوا إلى رفع كفاءة ومستوى واستدامة أنظمة الإطفاء في المباني والمنشآت كافة، وتم التأكد من أن كل أنظمة المباني صالحة 100%، وهي مربوطة بعمليات الدفاع المدني، هذا إلى جانب تخصيص مهندس إطفاء من شركات الإطفاء المتعاونة معنا في كل موقع، لا سيما المناطق الحيوية من الاحتفالات.

212 آلية إسعاف

من ناحية أخرى، قال خليفة بن دراي إنه تم تخصيص 212 آلية إسعاف متنوعة بدءاً من الدراجات النارية والهوائية وانتهاء بالمستشفى الميداني، هذا إلى جانب 15 سيارة إسعاف في موقع الاحتفالات و80 مسعفاً، والتنسيق مع هيئة الصحة بدبي وكل المستشفيات تأهباً لأي حالة، مشيراً في الوقت ذاته إلى استعانتهم للمرة الأولى بالإسعاف البحري عند منطقة برج العرب.

حركة التنقل

وأكدت المهندسة ميثاء بن عدي أنه ستتم إدارة الحركة المرورية وحركة التنقل في ليلة رأس السنة الميلادية من مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق، التابع لهيئة الطرق والمواصلات، الذي يُعدّ أحد أكبر وأحدث مراكز التحكم في العالم.

وأشارت إلى وجود فرق العمل من هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي والدفاع المدني ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وشركة إعمار العقارية، في مركز التحكم الموحد ليلة رأس السنة، لمتابعة وتنظيم الحركة المرورية وحركة تنقل الزوار خلال ليلة رأس السنة في مختلف المناطق الحيوية في دبي، وتحديداً في منطقة برج خليفة.

الحركة المرورية

وأوضحت أن هيئة الطرق والمواصلات من خلال فريق إدارة الحركة المرورية والتعامل مع الخطط التشغيلية خلال المناسبات الرسمية والفعاليات السنوية، وبالتنسيق المباشر مع لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي وإعمار، انتهت من استعداداتها لإدارة الحركة المرورية لفعالية رأس السنة الميلادية وفق خطة مرورية محكمة، وبالأخص في منطقة برج خليفة.

وأشارت المهندسة ميثاء بن عدي إلى أن فرق العمل من هيئة الطرق والمواصلات، بالتنسيق مع غرفة العمليات في شرطة دبي وإعمار، ستكون في الميدان ومراكز التحكم، موضحةً أن الخطة اشتملت على خمسة محاور رئيسة، بحيث تضمن انسيابية الحركة المرورية، والتركيز على خدمات النقل الجماعي التي ستوفرها هيئة الطرق والمواصلات وأيضاً الخدمات الأخرى، بالتنسيق مع الشرطة وإعمار والشركاء المعنيين لتوحيد الجهود وإنجاح الفعاليات.

إغلاق الطرق ومواعيدها

سيتم إغلاق شارع بوليفارد محمد بن راشد ابتداءً من الساعة 4:00 مساءً، بعد امتلاء المواقف ضمن هذه المنطقة. وفي هذا الصدد، أكدت بن عدي للجمهور الكريم الذين لديهم حجوزات في منطقة البوليفارد أو في دبي مول ضرورة الحضور قبل الساعة 4:00 مساءً.

كما سيتم إغلاق كل من شارع المركز المالي وشارع الصكوك ابتداءً من الساعة 6:00 مساءً، وسيبدأ إغلاق شارع الأصايل (من شارع عود ميثاء الى شارع الميدان) الساعة 4:00 مساءً، لاستخدامه مساراً للمواصلات العامة ومركبات الطوارئ.

أما في شارع السعادة فسيكون الإغلاق بين تقاطعي شارع الميدان وشارع زعبيل الثاني تدريجياً ما بين الساعة 6:00 مساءً والساعة 8:00 مساءً، وسيستمر الإغلاق حتى نهاية الفعالية.

وأكدت المهندسة ميثاء أن هذه الإغلاقات ستتم من خلال توزيع ووجود الفريق التشغيلي لهيئة الطرق والمواصلات في جميع المواقع التي سيتم تجهيزها بالمستلزمات الخاصة بعملية الإغلاق وبالتعاون مع شرطة دبي.

كما نوهت بن عدي للجمهور ومستخدمي مترو دبي بأن محطة برج خليفة سيتم إغلاقها في تمام الساعة 10:00 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً، إضافة إلى تحديد منطقة لعبور المشاة بشكل نظامي على شارع الشيخ زايد بالقرب من محطة مترو برج خليفة، تحت إشراف أفراد الشرطة والفريق التشغيلي لهيئة الطرق والمواصلات، للسماح للمشاة بعبور شارع الشيخ زايد بشكل منظم، لمنع العبور العشوائي.

وأشارت المهندسة ميثاء بن عدي إلى أنه سيتم تشغيل 210 حافلات لنقل الزوار من منطقة الحدث إلى خارج المنطقة، وتحديداً إلى محطات المترو، لتسهيل عملية الخروج، علماً بأن هذه الحافلات ستكون مجانية للجمهور ضمن المسارات المحددة.

وأشارت ابن عدي إلى أنه سيتم توفير 16700 موقف للمركبات، منها 3000 موقف خارج منطقة يمكن للجمهور استخدامها عند الانتقال من وإلى موقع الحدث، من خلال تسيير حافلات المواصلات العامة التي ستنقل الجمهور يوم الحدث من الساعة 4:00 مساءً. أما بخصوص مركبات الأجرة، فقد توقعت بن عدي أن يتم إنجاز نحو 20,000 رحلة لمركبات الأجرة خلال الفعالية، ومن المتوقع نقل نحو 40,000 راكب.

خدمات المترو والترام

أشارت المهندسة ميثاء إلى أنه سوف يتم تشغيل الخط الأحمر ابتداءً من الساعة 5:00 من فجر يوم الثلاثاء 31 /‏‏‏ 12 /‏‏‏ 2019، ليستمر عمل المترو بشكل متواصل حتى الساعة 12:00 فجراً الموافق 02/‏‏‏01/‏‏‏2020 مدة 43 ساعة.

كما سوف يتم تشغيل الخط الأخضر ابتداءً من 5:30 فجر يوم 31/‏‏‏12/‏‏‏2019، ليستمر عمل المترو بشكل مستمر حتى الساعة 12:00 فجراً الموافق 02/‏‏‏01/‏‏‏2020 ولمدة 42:30 ساعة، كم سيتم تشغيل الترام من الساعة 6:00 صباح يوم الثلاثاء 31/‏‏‏12/‏‏‏2019 وحتى الساعة 1:00 من فجر يوم الخميس 02/‏‏‏01/‏‏‏2020، حرصاً على تسهيل عملية وصول الجمهور إلى منطقة الحدث وأيضاً عملية الخروج.

اللوحات الإرشادية

ذكرت المهندسة ميثاء أنه سيتم توفير 55 لوحة إرشادية لتدل على المواقف البديلة التي تم ذكرها من الشوارع القريبة، كما نوهت بأنه سيتم توفير 44 لوحة إرشادية للجمهور ضمن منطقة برج خليفة، لتسهيل حركة المشاة للوصول إلى منطقة الحدث وتسهيل عملية الخروج.

كما أشارت بن عدي إلى أنه سوف تتم مراقبة الإشارات الضوئية على شارع المركز المالي وشارع الشيخ محمد بن راشد بوليفارد والتحكم بها، لضمان انسيابية الحركة المرورية في ساعات الذروة المختلفة، بالتنسيق مع غرفة عمليات إعمار.

عودة الألعاب النارية

قال أحمد ثاني المطروشي، مدير مجلس الإدارة المنتدب لشركة إعمار العقارية، الجهة المنظمة للاحتفالات، إنهم تلبيةً لرغبة الجمهور، أعادوا الألعاب النارية إلى جانب المضيئة، كما ستتم إطالة فترة الاحتفالات والبدء بها في وقت أبكر، متمنياً للجمهور قضاء أوقات سعيدة وممتعة.

لقطات

قال خليفة بن دراي إنه في العام الماضي قامت إسعاف بدبي بنقل سائحين إلى المطار في مركبة الإسعاف، لمساعدتهم على الوصول إلى المطار في الوقت المحدد، خصوصاً بعد أن شهدت الطرق بطئاً في الحركة. قال ممثل دائرة السياحة إن قرابة 2830 نشاطاً مرخصة في مواقع الحدث من مطاعم وفنادق.

مواعيد

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن مواعيد العمل في خدماتها كافة خلال ليلة وعطلة رأس الميلادية الجديدة 2020. وتشمل خدمات الهيئة مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، مترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري.

وسيتم تعطيل مراكز إسعاد المتعاملين 1 يناير، على أن يُستَأنف العمل 2 يناير، فيما ستبقى المراكز الذكية في أم الرمول والمنارة وديرة والبرشاء والكفاف.

«نداء» توفر اتصالات متطورة عبر شبكاتها لدعم الاحتفالات

أعلنت مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، عن استعدادها الكامل لاحتفالات رأس السنة التي ستُقام في وسط مدينة دبي وبرج خليفة.

وقال منصور بوعصيبة، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»: «يعتبر توفير اتصالات متخصصة آمنة ذات كفاءة عالية مدعمة بفرق متخصصة في شبكات الاتصال لضمان سلامة المكان وجميع الحاضرين أمراً حيوياً.

وتتسم أجهزة الاتصالات اللاسلكية المستخدمة بسهولة استعمالها وتصاميمها المتينة وميزاتها المتطورة، بحيث ستمنح مستخدمي الشبكة حلولاً متطورة تساعدهم على أداء مهامهم وتقديم الخدمات الأمنية ومساعدة الحضور وتدبير المتطلبات الأساسية كافة، كما سيسهم توفير الاتصالات الآمنة في اتخاذ قرارات فعالة بشكل سريع أثناء حالات الطوارئ، إضافة إلى دعم جهود حكومة دبي في تقديم تجربة استثنائية في المدينة، وبناء شبكات اتصال موحدة عالية المستوى».

واختارت لجنة تأمين الفعاليات «نداء» لما تقدمه من خدمات تقنية مميزة تتضمن خدمات الاتصالات الآمنة والموثوقة أثناء عروض الألعاب النارية الرائعة التي تجذب آلاف الأشخاص سنوياً، بالتزامن مع محاولة دبي تحطيم رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وستوفر المؤسسة خدماتها في منطقة الاحتفال لضمان سير الاحتفالات بمنتهى الأمان والسلاسة. وستوجد محطة التقوية المتنقلة الخاصة بمؤسسة «نداء» بالقرب من موقع الحدث، لتوفير خدمات الاتصالات ولضمان الاستجابة السريعة على مدار الساعة لمواجهة أي مواقف طارئة أو أعطال في المعدات ولتأمين تغطية قوية للشبكة.

كما سيتوزع المنظمون والفرق المعنية من شرطة دبي والدفاع المدني وإسعاف دبي في مواقع محددة وأساسية، حاملين أجهزة الاتصالات اللاسلكية المتطورة لضمان سلامة الحضور، إضافة إلى التواصل الدائم بين جميع الجهات الأمنية الموكّلة في المنطقة.