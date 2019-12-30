شرطة عجمان تنشر التوعية المرورية عبر 13 حملة العام الجاري

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

نفذت القيادة العامة لشرطة عجمان 13 حملة مرورية خلال 2019، بهدف نشر الثقافة والتوعية المرورية وتحقيق السلامة لكافة مستخدمي الطريق، وجاء تنظيم الحملات إلى جانب برامج التوعية المرورية التي تقدمها شرطة عجمان عبر البوابة الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وعبر الإذاعات المحلية الناطقة بلغات الجاليات غير العربية المقيمة في الدولة، من اجل وصول رسالة التوعية لجميع شرائح المجتمع، كما أن وجود كاميرات المراقبة أسهم في الحد من كثير من الممارسات السلبية التي يقوم بها بعض قائدي المركبات على الطرقات العامة.

وقال الرائد فؤاد يوسف الخاجة رئيس قسم المرور بإدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، لـ «البيان»: تعمل القيادة العامة لشرطة عجمان وفق الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، والرامي إلى الحد من وفيات الحوادث المرورية وتحقيق السلامة لكافة مستخدمي الطريق، مشيرا الى أن الشرطة نظمت خلال العام الحالي 13 حملة توعية مرورية استهدفت كافة مستخدمي الطريق وفي مواضيع متنوعة، منها أربع حملات فصلية تتبع لوزارة الداخلية.