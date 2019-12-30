«مدني عجمان» يسعد زوجين باستخراج خاتم زواجهما من البحر

المصدر: عجمان - البيان

نجح غواصو الفرقة البحرية بالإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان في إسعاد زوجين من الجنسية العربية وإدخال البهجة إلى قلبيهما، إذ سقط خاتم الزواج من الزوجة بالخطأ في مياه البحر حيث كانا يتنزهان في مرسى الزوراء مارينا أول من أمس، ولم يستطيعا استخراجه بسبب عمق المياه وشدة برودتها، فبادرا بالاستغاثة بالدفاع المدني شارحين مشكلتهما، وعليه لبى الدفاع المدني الاستغاثة من خلال الفرقة البحرية التي سارعت إلى موقع الحدث، ونجحت في استخراج الخاتم.

وأعرب الزوجان عن سعادتهما بالحصول على الخاتم الذي يمثل لهما ذكرى خاصة في حياتهما، شاكرين فرق الإنقاذ البحري على جهودها المبذولة.

وأكد العميد عبد العزيز علي الشامسي، المدير العام بالدفاع المدني عجمان، أن الإدارة تستجيب وتلبي النداء لكل الحالات الإنسانية في أي وقت.