99.7 % استجابة للاستشارات الابتكارية في «إقامة دبي»

المصدر: دبي - البيان

حقق مكتب استشارات الابتكار، الذي دشنته الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، خلال مشاركتها في شهر الإمارات للابتكار 2019 والمعني بتقديم كل الاستشارات الابتكارية نجاحاً كبيراً في الوصول إلى أهدافه، بعد أن تجاوزت نسبة الاستجابة له 99.7%، وتعامل فيها مع نحو 933 استشارة.

ويعتبر مكتب استشارات الابتكار منصة تفاعلية تجيب عن أبرز الأسئلة الواردة من الموظفين والمتعاملين في المجال الابتكاري تحت إشراف فريق عمل مختص، يقوم بالإجابة عن كل الأسئلة خلال يومي عمل حداً أقصى، وذلك عن طريق قنوات خاصة به، وتنوعت الاستشارات التي قدمها المكتب في عدد من المجالات منها الملكية الفكرية، براءات الاختراع، نظام الأفكار، ندوات تعريفية، رعاية المبدعين، تعريفات الابتكار، أدوات الابتكار، مختبرات الابتكار وغيرها من الاستشارات.

ويقوم المكتب باكتشاف أفضل الممارسات الناشئة وتحديد ما يمكن تطبيقه على أرض الواقع، إلى جانب تعزيز مفاهيم الابتكار وزيادة المعرفة في الابتكار والتكنولوجيا والملكية الفكرية ضمن منهجيات علمية ابتكارية متبعة علمياً.

وقال العقيد عبدالصمد حسين نائب مساعد المدير لشؤون الجودة والتميز: اتخذت إقامة دبي مفهوم الابتكار منهجاً راسخاً في تطوير برامجها ومبادراتها، وحرصت على تعميم مفاهيمه وأدواته من خلال تحفيز الموظفين والمتعاملين على التفكير والعمل الابداعي.