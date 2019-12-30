الصحافة العالمية تهتم بــ «مسبار الأمل»

المصدر: دبي- سيد صالح

اهتمت أكثر من وسيلة إعلام وصحيفة بمهمة «مسبار الأمل» التي تعتزم الإمارات إطلاقها إلى كوكب المريخ خلال العام المقبل لدراسة المناخ السائد وغيرها من المعلومات المهمة عن الكوكب الأحمر.

واختارت هذه الصحف مهمة «مسبار الأمل» كواحد من أهم الأحداث العلمية المنتظر أن يشهدها العالم في 2020.

فذكر موقع «بزنس انسايدر» الشبكي البريطاني أن المهمة المنتظرة ستكون أول مهمة فضائية تدشنها دولة عربية،

فيما ذكرت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية أن الإمارات ستشارك بقوة في حملات اكتشاف المريخ التي ستشارك فيها أكثر من دولة في العام خلال العام المقبل.

وذكرت صحيفة «لو بوان» الفرنسية أن المهمة تأتي في إطار اتجاه الإمارات لبناء نهضة علمية والاتجاه إلى الاقتصاد القائم على المعرفة خلال السنوات الأخيرة.

وأخيراً، أفادت مجلة «نيتشر» الأمريكية بأنه من المقرر مهمة «مسبار الأمل» إلى المريخ فعلياً في نهاية العام بعد المقبل، بالتزامن مع الاحتفالات باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات.