حاكم رأس الخيمة يشيد بتفاني موظف قضى 50 عاماً في خدمة الإمارة

المصدر: وام

أشاد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بتفاني وإخلاص الموظف زهير حميد كعوس الذي قضى قرابة نصف قرن في خدمة الإمارة من خلال جهوده في دائرة الجمارك.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم سعادة الدكتور محمد المحرزي، مدير عام دائرة الجمارك في رأس الخيمة، والموظف زهير حميد كعوس في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد.

وخلال اللقاء، أكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن مسيرة عمل كعوس التي استمرت 47 عاماً تعد نموذجاً إيجابياً في الالتزام والجدية والقدوة الحسنة لكل الموظفين والعاملين في الإمارة، لافتاً سموه إلى ضرورة التحلي بالصفات والخصال الحميدة داخل بيئة العمل لخلق مناخ بنّاء وداعم بما يسهم في نجاح منظومة العمل وتحقيق أهدافها المنشودة.

وأعرب سموه عن تمنياته لكعوس بالتوفيق والنجاح في المرحلة القادمة من حياته، لتظل جهوده في إثراء منظومة العمل محل تقدير واهتمام لنقل تجربته إلى مختلف موظفي الدائرة وبما ينعكس على استمرار مسيرة النجاح والإنجازات في مختلف القطاعات في رأس الخيمة.

ومن جانبه أعرب زهير حميد كعوس عن سعادته البالغة بلقاء صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، موجهاً أسمى آيات الشكر والتقدير لسموه كأب وقائد ذي رؤية حكيمة تدفع الجميع إلى تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات على أرض إمارة رأس الخيمة.