لجنة تأمين الفعاليات تعلن تفاصيل حفل رأس السنة في دبي

عقدت لجنة تأمين الفعاليات في دبي موتمراً صحافياً اليوم للإعلان عن تفاصيل حفل رأس السنة في الإمارة.

وستشارك 40 جهة في لجنة تأمين الفعاليات، كما تم تخصيص 40 نقطة لمساعدة الجمهور وفقاً للواء عبدالله الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالقيادة العامة لشرطة دبي.

من جانبه قال اللواء راشد المطروشي مدير عام الدفاع المدني أن 600 فرد يشاركون من الدفاع المدني و 70 آلية موزعة على 25 موقعاً.

وقال خليفة بن داري المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف إن 212 آلية اسعاف ستنشر في إمارة دبي وسيتم إدخال الإسعاف البحري لأول مرة للحالات الطارئة.

وذكرت ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق أنه تم تخصيص 16700 موقف للمركبات و 4500 مركبة أجرة لخدمة المحتفلين في دبي.

وناشد العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور أفراد الجمهور بعدم الوقوف على كتف الطريق لما يشكله ذلك من خطورة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرق.

وقال ممثل عن شركةً إعمار أن عروض الألعاب النارية ستبدأ على الساعة 11:57 مساءًا وتستمر لمدة 8 دقائق.