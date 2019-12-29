حمدان بن محمد: ثقة دولية قوية بدبي محور التجارة العالمية

المصدر: دبي - البيان

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن التجارة الخارجية غير النفطية لدبي حققت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 نمواً قوياً بـ6% بإجمالي 1.02 تريليون درهم، مؤكداً أن التنامي المستمر في حجم وقيمة تجارة دبي الخارجية يُظهر مدى قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة التطور بوتيرة متسارعة تؤسس للانطلاق في عام 2020 «عام الاستعداد للخمسين»، للوصول إلى قمم متتابعة جديدة.

وقال سموه على «تويتر»: «دلالات مهمة للرقم حول موقع دبي كحلقة وصل رئيسة لتدفقات التجارة العالمية والثقة الكبيرة التي تجمعنا بشركائنا التجاريين إقليمياً وعالمياً».

وأكد سموه بالقول: «أقطاب اقتصادية عالمية مهمة نعمل معها نحو اكتشاف مزيد من فرص النمو وتأكيد الدور المحوري لدبي كحلقة وصل رئيسة لحركة التجارة العالمية، ولدينا مشاريع تعزز ذلك، وفي مقدمتها خط دبي للحرير».

وشدد سموه على الثقة الكبيرة بقدرة قطاع التجارة الخارجية على مواصلة النمو خلال الفترات المقبلة، ما يجعلنا نتقدم بثقة وثبات نحو انطلاقة جديدة لتجربتنا التنموية الرائدة بمواكبة استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020.