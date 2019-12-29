مجلس القيادات التنفيذية بشرطة دبي يناقش خططه وآخر المستجدات

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الاجتماع الدوري لمجلس القيادات التنفيذية في شرطة دبي، وذلك في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بحضور اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، واللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة وممثلي مجالس شرطة دبي، حيث ناقش المجتمعون قرارات الاجتماع السابق والبرامج والخطط المطروحة للتنفيذ وآخر المستجدات الإدارية.

وناقش الاجتماع سبعة موضوعات، هي تقرير زيارة المؤتمر السنوي العالمي التاسع لشرطة K9 في الولايات المتحدة الأمريكية، وتقرير زيارة مطار فرانكفورت الدولي ومطار لندن هيثرو الدولي، ودراسة ضغوطات العمل بشرطة دبي، وعرض نموذج المراسلات الجديد، والمشاريع الابتكارية في شرطة دبي، إضافة إلى مؤتمر الجمعية الدولية لقادة الشرطة لعام 2019.

90 مشروعاً

واستعرضت الإدارة العامة للشؤون الإدارية 90 مشروعاً ابتكارياً تم تطبيقها في القيادة العامة لشرطة دبي خلال الـ 3 سنوات الماضية، والتي أسهمت في تطوير الخدمات المختلفة على مستوى القوة، من خلال استحداث تطبيقات ذكية وإطلاق مبادرات مبتكرة لتطوير منظومة العمل الإداري والشرطي والجنائي.

ونوه اللواء عبد الله خليفة المري في آخر اجتماع للمجلس خلال العام الجاري إلى جهود الإدارات العامة في التميز والريادة قائلاً: «أتقدم لكم بجزيل الشكر على جهودكم ومثابرتكم وحرصكم على العمل، ما أسهم في تطوير الإدارات وتحقيق مؤشرات الأداء المطلوبة، والمستهدفات، والتغلب على التحديات، متمنياً لكم عاماً جديداً تتحقق فيه إنجازات كبيرة بحجم الجهود المبذولة».

وأكد أن شرطة دبي ستسعى في العام المقبل إلى تحقيق إنجازات أخرى يضاف لسجلها في مختلف المجالات تحقيقاً لتطلعات ورؤية القيادة العليا في تطوير الخدمات الحكومية.