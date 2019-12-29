«العدل» توافق على قيد محامين للترافع أمام «الاتحادية العليا»

المصدر: أبوظبي - البيان

عقدت لجنة قبول المحامين بوزارة العدل اجتماعاً بمبنى ديوان الوزارة بدبي برئاسة المستشار سلطان راشد المطروشي، وكيل وزارة العدل، رئيس اللجنة، وبحضور عبيد سلطان الظاهري، الوكيل المساعد للشؤون الفنية والتعاون الدولي، واطلعت اللجنة على جدول الأعمال المطروح عليها، ووافقت على قيد عدد من المحامين للترافع أمام المحكمة الاتحادية العليا، كما وافقت على نقل قيد عدد من المحامين من جدول المحامين غير المشتغلين إلى جدول المحامين المشتغلين.

حضر الاجتماع القاضي د. إبراهيم عبيد آل علي، رئيس محكمة أم القيوين الاتحادية الاستئنافية، والقاضي البشير بن الزيتون القاضي في المحكمة الاتحادية العليا، والمستشارة سارة هزيم الشامسي، مدير إدارة شؤون المحامين والمترجمين، والمستشار دلموك محمد دلموك، عضو لجنة قبول المحامين، والمستشارة عائشة راشد الطنيجي، عضو اللجنة.