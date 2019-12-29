«الأنصاري للصرافة» تتبرع بنصف مليون درهم لنزلاء «إصلاحية دبي»

المصدر: دبي - البيان

تسلّم العميد علي محمد الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، بحضور نائبه العميد مروان عبد الكريم جلفار، تبرعاً بقيمة 500 ألف درهم من محمد علي الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة، وراشد علي الأنصاري المدير العام للشركة.

وتوجه العميد الشمالي بالشكر إلى شركة الأنصاري للصرافة والقائمين عليها على ما تقدمه من مساعدات إنسانية لنزلاء المؤسسة وذويهم، من خلال دفع المبالغ المالية المترتبة على النزلاء، ودفع الديات الشرعية للإفراج عنهم، وصرف التذاكر للنزلاء المُعدمين، ودفع الرسوم الدراسية والمتأخرات الإيجارية عن الأسر.

بدوره، أكد محمد الأنصاري أن هذا العمل الإنساني، الذي تم تقديمه للنزلاء المعسرين وذويهم، هو جزء من سلسلة من الأعمال الإنسانية، التي تعكف الشركة على تنفيذها.