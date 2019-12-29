«يو إس أيه توداي» : نهضة دبي المعمارية الأبرز عالمياً في العقد الجاري

المصدر: دبي - سيد صالح

اختارت صحيفة «يو إس أيه توداي» الأمريكية نهضة دبي المعمارية كأحد أبرز التغيرات التي شهدها عالمنا في مظهره الخارجي خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

ونشرت الصحيفة أمس تقريراً عن أبرز التغيرات المعمارية التي ظهرت على شكل سطح الكرة الأرضية خلال العقد الجاري، وذلك بمناسبة اقتراب نهايته التي ستحل بعد يومين.

وتعتمد فكرة التقرير على رصد أبرز المباني الشاهقة الجديدة التي جرى تشييدها في مختلف أنحاء العالم خلال العقد الجاري، والتي يمكن رؤيتها بوضوح من الفضاء الخارجي ومن على ارتفاع 300 ميل عن سطح الأرض، وذلك باستخدام الأقمار الصناعية التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، أو التي تصنعها شركة «ماكسر» الأمريكية، أو خرائط «جوجل».

دراسة

واستشهد التقرير بدراسة حديثة صادرة عن «مجلس المباني الشاهقة والمستوطنات الحضرية»، المؤسسة الأمريكية المتخصصة في رصد المباني الشاهقة حول العالم، والتي أفادت بأن دبي وحدها استأثرت بعدد 13 بناية من أضخم البنايات على مستوى العالم، والتي جرى افتتاحها رسمياً منذ عام 2010 وحتى الآن، وهو الرقم الأكبر لأي مدينة في العالم خلال العقد الجاري.

تقرير

ورصد تقرير «يو إس أيه توداي» هذه البنايات الــ 13، وكان أبرزها بطبيعة الحال «برج خليفة»، أطول بناية في العالم، والذي جرى افتتاحه في عام 2010، ويبلغ ارتفاعه 2717 قدماً، ويتكون من 163 طابقاً؛ وفندق «جيفورا»، أطول فندق في العالم، الذي جرى افتتاحه العام الماضي، ويبلغ ارتفاعه 1169 قدماً، ويتكون من 75 طابقاً.

