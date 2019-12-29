سفيرنا لدى مصر ينقل تهاني قيادة الدولة للبابا تواضروس بمناسبة أعياد الميلاد

المصدر: القاهرة - وام

نقل جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية تهاني وتبريكات قيادة وحكومة دولة الإمارات للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها أمس الجنيبي إلى مقر البطريركية بالعباسية لتهنئة البابا تواضروس يرافقه عدد من الدبلوماسيين والموظفين الأقباط العاملين في سفارة دولة الإمارات بالقاهرة.

وتم خلال اللقاء التطرق إلى العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط دولة الإمارات ومصر والمبنية على التكاتف والتفاهم والتنسيق المشترك إزاء القضايا العربية والإقليمية والدولية، كما أشاد الطرفان بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإنشاء بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي.

من جانبه، أعرب البابا تواضروس عن خالص التقدير لدولة الإمارات على دورها البناء في نشر ثقافة التسامح.