«هيلث بوكينج» استجابة قصوى للمواعيد الطبية في مستشفيات دبي

المصدر: دبي - البيان

تمكنت هيئة الصحة بدبي من تحقيق نجاح كبير في تطبيق مشروعها الذكي «دبي هيلث بوكينج» كمنصة موثوقة للحجز الفوري للمواعيد الطبية من خلال استقطابها لعشرات المستشفيات والمراكز الصحية ومقدمي الخدمة في القطاعين العام والخاص، ومئات الأطباء تحت مظلة هذا المشروع الطموح، الذي يسهم بشكل فاعل في تحقيق الاستجابة القصوى لطالبي المواعيد الطبية من داخل وخارج الدولة.

12 مركزاً

وأوضح أحمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك بهيئة الصحة بدبي، أن المشروع يخدم حالياً كل الراغبين في الحصول على مواعيدهم الطبية في كل مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لهيئة الصحة بدبي، والبالغ عددها 12 مركزاً، وضمن تخصصات طب الأسرة العام، وطب الأسنان العام، ورعاية صحة الأسنان، وعيادات الإقلاع عن التدخين، إضافة إلى المواعيد الطبية في كل من مستشفيات راشد، ولطيفة وحتا.

وقال النعيمي إن الهيئة تسعى حالياً لإضافة أكبر عدد ممكن من التخصصات والأطباء في مستشفيات وعيادات القطاع الخاص، حيث تم حتى الآن إضافة حوالي 900 طبيب في مختلف التخصصات الطبية في هذه المنشآت، مشيراً إلى توجه الهيئة لشمول كل مرافق الرعاية الصحية الخاصة في إمارة دبي خلال عام 2020.

وأوضح النعيمي أن منصة «دبي هيلث بوكينج» تتيح لكل المقيمين والزائرين من داخل وخارج الدولة إمكانية حجز موعد طبي مباشر مع طبيب في العيادات والمستشفيات العامة والخاصة في دبي، من خلال الموقع الإلكتروني (Dubaihealthbooking.com) أو التطبيق الذكي (دبي هيلث بوكينج – DHB ) المتوفر على متجري «أبل» و«غوغل»

التكامل

كما يعمل المشروع على تعزيز التكامل بين الأنظمة الصحية في القطاعين العام والخاص، وتحسين تجربة الرعاية الصحية، وتقليل وقت انتظار المرضى، وتسهيل الحصول على المواعيد الطبية بشكل فوري، والمساهمة في خفض نسبة عدم حضور المرضى باستخدام التنبيهات والإشعارات الذكية، وتحقيق أقصى درجات السعادة للمرضى من خلال توفير أنظمة رعاية صحية فعّالة وذكية يمكن الوصول إليها من أي مكان وزمان.

وقال النعيمي إن المنصة الذكية التي تخدم كل المواطنين والمقيمين والزوار تتميز بسهولة البحث الذكي عن كل الأطباء أو التخصصات الطبية، أو المرافق الصحية، ويمكن الاطلاع والتعرف على السيرة المهنية للأطباء وخبراتهم، ولغاتهم ومؤهلاتهم العلمية، وغير ذلك من المعلومات، والتعرف على العيادات وما لديها من أطباء وتخصصات طبية.

وتقوم المنصة متعددة اللغات كذلك بتوفير خدمة إدارة المواعيد من حجز أو تأجيل أو إلغاء في أي وقت من خلال الموقع أو التطبيق الذكي بخطوات بسيطة وسهلة، حيث يمكن تحديد الطبيب المطلوب والاطلاع على جدول المواعيد المتاحة عبر الجدول الأسبوعي الفوري للمواعيد.