«مناهضة العنف ضد المرأة» ورشة عمل في شرطة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان بالتعاون مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ورشة عمل بعنوان «مناهضة العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان»، بمشاركة عدد من الضباط وصف الضباط والأفراد من شرطة عجمان.

وقالت الرائد نورة سلطان الشامسي رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة، إن المحاضرة جاءت بالتزامن مع الحملة الدولية «البرتقالية» التي تقودها هيئة الأمم المتحدة سنوياً لمدة 15 يوماً، وتهدف إلى محاربة ظاهرة العنف ضد المرأة، والسعي لتمكينها وتثقيفها بالتصرف الصحيح في حال تعرضها للعنف.

قدمت المحاضرة د. لمياء علي الزرعوني من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، عرفت فيها الحضور بالحملة الدولية البرتقالية للقضاء على العنف ضد المرأة، ثم شرحت مفهوم العنف ضد المرأة وأنواعه والدوافع التي تدفع الرجل إلى تعنيف المرأة جسدياً أو نفسياً أو اجتماعياً، وبينت الآثار الناجمة عن العنف ضد المرأة.

كما استعرضت معايير حقوق الإنسان الدولية واتفاقيات مناهضة العنف ضد المرأة، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وجهود منظمة المرأة العربية وقانون الحماية من العنف الأسري.

وختمت د.لمياء المحاضرة بالتأكيد على ضرورة عدم السكوت على ظاهرة العنف ضد المرأة، ومنحها حقوقها المشروعة، مؤكدةً أن الجهات الأمنية وجمعيات حقوق المرأة والدعم الاجتماعي تقف إلى جانب المرأة في محاربة العنف وتوفير الحياة الكريمة.

وفي الختام كرّمت الرائد نورة سلطان الشامسي المحاضرة د.لمياء علي الزرعوني تقديراً لجهودها في دعم حملة محاربة العنف ضد المرأة، متمنية لها مزيداً من التوفيق في مسيرتها المهنية.