«الإمارات لمتلازمة داون» تحتفي بـ«يوم الأشخاص ذوي الإعاقة»

المصدر: دبي - البيان

احتفلت جمعية الإمارات لمتلازمة داون، في مقرها بدبي، بالتعاون مع وزارة البيئة والتغيير المناخي باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا اليوم الذي تم تخصيصه من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الإعاقة، ويهدف إلى التوعية بحقوقهم وفهم أعمق لقضاياهم، وتمكينهم ودمجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ودورهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة.

وأشادت الدكتورة منال جعرور، رئيسة مجلس الإدارة، بالرعاية والاهتمام والأولوية التي يحظى بها أصحاب الهمم من قِبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والقيادة الرشيدة، والتشريعات الخاصة بأصحاب الهمم، على رأسها السياسة الوطنية، لتمكينهم ودمجهم على مستوى الدولة في شتى المجالات ومواجهة التحديات، والعمل على ضمان حقوقهم وتوفير الخدمات النوعية التي تتناسب مع قدراتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم ودمجهم في المجتمع كجزء أساسي من النسيج الاجتماعي ووضع البرامج المحفزة لهم.

وأكدت أهمية تعزيز حقوق أصحاب الهمم ومشاركتهم ودمجهم في كل المجالات وإذكاء الوعي والتوعية بقدراتهم.

وأشارت إلى أن قضية الإعاقة تأتي في صلب أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والتوظيف والوصول والفرص المتكافئة وغيرها من الموضوعات المهمة لهم. هذا، وقد شمل الحفل العديد من الفقرات الفنية والرياضية، وورشة لإعادة التدوير التي استمتع بها ذوو متلازمة داون.