اختتام المعسكر الشتوي للأيتام في مركز الجليلة لثقافة الطفل

المصدر: دبي - البيان

اختتمت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي الفعاليات والبرامج التعليمية والترفيهية للأيتام خلال المعسكر الشتوي في مركز الجليلة لثقافة الطفل على مدى أسبوعين، ويأتي ذلك في إطار المسؤولية المجتمعية للإدارة العامة وسياساتها وتوجهاتها في التفاعل مع فئات المجتمع كافة.

واشتمل حفل الختام على عرض تقديمي لطبيعة عمل الدفاع المدني بدبي، وأدواره في حماية الأرواح والممتلكات وإسهامات رجال الإطفاء والإنقاذ ودورهم المتميز في ترسيخ الرؤية والاستراتيجية، كما اشتمل على عرض مسرحي حمل عنوان «رحلة 2017»، الذي حاكى عبره الصغار وصول الإنسان إلى الفضاء ورحلات الاستكشاف التي قام بها، ومحاكاة «رحلة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي رعاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2017، وقدم الصغار كذلك عرضاً موسيقياً بعنوان «الحلم الأول»، ومعرض خيال الظل.

تحفيز

وجاءت الفعاليات والبرامج التي نظمها الدفاع المدني للأيتام على مدى أسبوعين، لتحفيز الصغار للمشاركة الفاعلة نفسياً وفكرياً وتعزيزاً لصقل مواهبهم، من خلال الأنشطة المصاحبة التي تضمنت الارتقاء بمهاراتهم في الرسم والتلوين، وتنظيم رحلات لهم إلى دور السينما وتمارين في الأداء المسرحي وممارسة هواياتهم في العزف على الآلات الموسيقية.

وركزت برامج الدفاع المدني خلال المخيم على ترسيخ التوعية في أذهان الصغار ليكونوا على دراية تامة بمختلف حالات الحوادث والتعامل معها بطرق تضمن سلامتهم، حيث تناولت المحاضرة أمينة خليل المشرخ إرشادات السلامة والوقاية من الحريق.