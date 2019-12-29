«الصحة» تحذّر من 9 منتجات تستخدم لبناء الأجسام

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من 9 منتجات تستخدم لبناء الأجسام وتسوّق كونها مكملات غذائية، وذلك بسبب احتوائها على مادة الكردارين «Cardarine» والمعروفة أيضاً باسم (SR وMK-9009 وGW 677 وSR 15161 وYK 11)، والتي قد تشكل مخاطر صحية خطيرة، وقالت: إن أدوية SARMs غير مصّرح باستخدامها، ولم تتم مراجعتها من قبل الهيئات الصحية العالمية للتأكد من سلامتها وفعاليتها وجودتها، مشيرة إلى أن استخدام منتجات كمال الأجسام التي تحتوي على SARM يمكن أن تشكل مخاطر صحية خطيرة مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية وتلف الكبد.

وأكدت الوزارة أن هذه المنتجات التي تصنعها شركة Lethbridge Supplements & Vitamin غير مسجلة في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودعت الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب هذه المنتجات من الأسواق في حال توفرها ومنع تداولها واستيرادها، كما طالبت ممارسي الرعاية الصحية بضرورة الإبلاغ عن أية آثار جانبية جرّاء استخدام هذه المنتجات.

تسويق

يشار إلى أنه يتم تسويق معظم منتجات بناء العضلات في مراكز اللياقة البدنية وعبر شبكة الإنترنت ومراكز الأعشاب على أنها مكملات غذائية لنمو العضلات وبناء الأجسام، وتحتوي على منشطات وهرمونات مثل السترويد، التي تسبب على المدى الطويل آثاراً سلبية على مستويات الدهون في الدم وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والعقم وقصر القامة لدى الذكور والأطفال وارتفاع هرمونات الذكورة لدى السيدات.

من جانبها، أصدرت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية FDA رسائل تحذير شديدة بشأن مادة SARMs ذكرت فيها «إننا نشعر بقلق بالغ إزاء الشركات التي لا ضمير لها، والتي تقوم بتسويق منتجات بناء الأجسام باستخدام مكونات قد تشكل مخاطر صحية جمة، إذ لم يتم اعتماد منتجات بناء الجسم التي تحتوي على معدِّلات مستقبلات الاندروجين الانتقائية أو SARMs من قبلنا) وترتبط بمخاوف جدية تتعلق بالسلامة، بما في ذلك حدوث خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية وردود فعل تهدد الحياة مثل تلف الكبد وسنواصل اتخاذ إجراءات ضد الشركات المصنعة والمسوقة لهذه المنتجات لحماية الصحة العامة».

تقارير

وأشارت إلى أنها تلقت تقارير تفيد بحدوث ردود فعل تهدد الحياة، بما في ذلك سمية الكبد في الأشخاص الذين يتناولون منتجات تحتوي على SARMs ويجب على المستهلكين التوقف عن استخدام منتجات بناء الجسم هذه على الفور والتشاور مع أخصائي الرعاية الصحية إذا كانوا يعانون من أي ردود فعل سلبية قد تترافق مع استخدامها.