«كهرباء دبي» تحصد الجائزة الدولية لإدارة المخاطر من مجلة (CIR) البريطانية

المصدر: لندن - البيان

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بالجائزة الدولية لإدارة المخاطر من مجلة CIR البريطانية الرائدة في مجال استمرارية الأعمال والتأمين والمخاطر.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «يعكس حصولنا على هذه الجائزة الدور المهم الذي تؤديه إدارة المخاطر والمرونة المؤسسية واستمرارية الأعمال في تحقيق رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، وتتبنى الهيئة نظاماً دقيقاً لإدارة المخاطر والمرونة، وتعمل على تعزيز مرونتها من خلال تطوير قدراتها للتنبؤ بالمخاطر والاستعداد للتغييرات، وذلك لضمان استمرارية الأعمال.

كما نقوم بتكييف بيئة عملنا وعملياتنا لدعم الاستراتيجيات والأهداف الوطنية، وكذلك ضمان توفير خدمات الكهرباء والمياه لأكثر من 900 ألف متعامل في دبي وفق أعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية والجودة».

اعتماد

وأضاف: «تعد هيئة كهرباء ومياه دبي المؤسسة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في تطبيق نظام «إس إيه بي لإدارة المخاطر 10.1»، كما حصلت الهيئة على اعتماد المعيار الدولي لإدارة استمرارية الأعمال «آيزو 22301» لتكون بذلك أول مؤسسة خدماتية في قطاع الكهرباء والمياه تحصل على هذه الشهادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعملياتها المتكاملة.

وتتعاون الهيئة مع المعهد البريطاني للمعايير لتطوير معيار (PAS 60518:2020)، والخاص بإدارة المخاطر في قطاع الطاقة والمؤسسات الخدماتية.

وتشكل المواصفة الجديدة ركيزة أساسية للارتقاء بمعايير إدارة المخاطر ومعالجة أية مشكلات أو قيود أو فجوات في المعايير والممارسات العالمية الحالية. وتعد المواصفة التي سيتم إطلاقها في يناير 2020، الأولى من نوعها في العالم، وستشكل مرجعاً إرشادياً في قطاع الطاقة والمؤسسات الخدماتية».

المرتبة الأولى

وأسهمت جهود هيئة كهرباء ومياه دبي أيضاً في تحقيق إنجازات عالمية مهمة، حيث حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، للعام الثالث على التوالي، على المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء، بحسب تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2020، وذلك بكل مؤشرات المحور وبعلامة كاملة 100%، بما في ذلك محور اعتمادية الشبكة وشفافية التعرفة، حيث حصلت الهيئة على علامة 100%، كما حققت الهيئة نتائج منافسة للغاية في المقارنات المعيارية العالمية في معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك سنوياً، والذي بلغ 2.39 دقيقة انقطاع للمشترك مقارنة مع 15 دقيقة مسجلة لدى نخبة شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي: «تؤكد هذه الجائزة التقدم الرائد الذي تحرزه هيئة كهرباء ومياه دبي في جميع الجوانب المتعلقة بالمخاطر والمرونة.

ونعمل في الهيئة على ضمان اعتماد التخطيط الاستراتيجي وتطبيقه وفق أقوى المعايير في العالم، وذلك من خلال الجمع بين الابتكار والمنهجيات المثبتة، بما في ذلك إطلاع موظفي الهيئة والمعنيين الخارجيين الرئيسيين مسبقاً على استراتيجيتها».

يشار إلى أنها المرة الثانية التي تحصد فيها هيئة كهرباء ومياه دبي إحدى جوائز مجلة CIR. وبالنيابة عن سعيد محمد الطاير، تسلم الجائزة عبد الرحمن الجامع، نائب الرئيس - الاستراتيجية والمخاطر والمرونة في الهيئة، وذلك خلال حفل خاص أقيم في فندق ماريوت لندن غروفنور سكوير.

وسبق للهيئة وحصدت جائزة استمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية في يونيو 2019. وقد فازت الهيئة بالجائزتين من المرة الأولى للترشح.