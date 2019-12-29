«الأوقاف وشؤون القُصّر» ترسخ التزامها المؤسسي خلال 2019

المصدر: دبي- البيان

نظمت مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بدبي مجموعة من المبادرات والفعاليات لهذا العام، شملت مجالي الرعاية التعليمية وتمكين المجتمع، وذلك في إطار تمكين شرائح أوسع من المستفيدين من خدماتها، وترسيخاً لالتزامها المؤسسي الإنساني والمجتمعي.

وشكلت المبادرات الهادفة للمؤسسة في مجال التعليم إلى تمكين القصّر والأيتام من متابعة تحصيلهم العلمي والمعرفي، واكتساب الخبرات التي يحتاجونها على سوية أقرانهم ليكونوا مستعدين لخوض غمار سوق العمل مستقبلاً، والاعتماد على أنفسهم والمساهمة بشكل إيجابي في بناء المجتمع ومسارات التنمية.

كما قدمت المؤسسة وعبر مصرف التعليم الدعم لعدد من المؤسسات التعليمية والأكاديمية الفاعلة في تمكين الكفاءات العلمية وتزويد الطلاب بمهارات عملية، تسهم في بناء شخصيتهم وتساعدهم على تحقيق ذاتهم في ميادين الحياة والعمل، فعلى المستوى التعليمي، خصصت المؤسسة وضمن مصرف عموم الخير كرسيّ دراسة بقيمة مالية بلغت 200 ألف درهم لمدة 4 سنوات دراسية، من أجل تعليم الطلبة المتفوقين دراسياً وتوفير الدعم المالي للالتحاق بالجامعة ومتابعة الدراسة الأكاديمية.

وتصب المبادرة في إطار جهود تمكين الطلبة علمياً ومعنوياً وتأهيلهم، ليكونوا قادرين على تطوير قدراتهم، وتحقيق الريادة في تخصصاتهم، وسبّاقين في إسهاماتهم في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.

وفي إطار مصرف التعليم، قدمت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر للمدرسة الأهلية مبلغاً مالياً بقيمة 300 ألف درهم، بهدف توزيعه على مجموعة من الطلبة لاستكمال دراستهم .

توعية

كما قدمت المؤسسة برنامج محاضرات توعوية للقُصّر والحاضنات، إلى جانب ورش تعريفية للحاضنات تطلعهم على طرق حديثة لتحفيز الطالب على الدراسة والتفوق. ومثال على ذلك محاضرة للدكتور أحمد صالح المرزوقي، رئيس الإدارة الشرعية لمجموعة موارد للتمويل، بعنوان «استمتع بدراستك»، وذلك لرفع الروح المعنوية لدى الطلاب للاستمرار بإيجابية واندفاع.

دعم

يهدف مصرف الشؤون الاجتماعية التابع لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر إلى دعم الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى الدعم من الأسر المتعففة والأيتام وأصحاب الهمم وغيرهم. ومن تلك المبادرات الاجتماعية تقديم مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر أكثر من 395 ألف درهم إلى اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي لتعزيز الدور الاجتماعي، وسلّم الشيك علي المطوّع أمين عام المؤسسة للواء عبيد مهير نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي.