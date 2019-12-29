187 اقتراحاً وفكرة لتطوير استراتيجية كهرباء الشارقة 2020

المصدر: الشارقة - البيان

طرح موظفو هيئة كهرباء ومياه الشارقة في ورشة العمل الثانية التي نظمتها الهيئة على شاطئ بحر الحمرية بحضور الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، 187 اقتراحاً وفكرة مبدعة لمواجهة التحديات ووضع فرص تحسين مستوى الأداء وتطوير استراتيجية عام 2020.

وأوضح الدكتور المهندس راشد الليم رئيس الهيئة، أن استراتيجية الهيئة تعتمد على تشجيع الموظفين على تقديم الأفكار والمبادرات الإبداعية التي تسهم في تطوير مجالات العمل وتحقيق الرضا الوظيفي ورضا المشتركين وتحقيق نقلة نوعية تسهم في استمرار مسيرة الهيئة التطويرية لتضاهي المستويات العالمية في مجالات عملها.

وأكد أن الهيئة أصبحت مجال جذب واحتضان المبدعين والموهوبين، كما تعمل بدأب على تنفيذ التوجيهات والرؤى الحكيمة والسديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة تعزيز وتدعيم الدور الإبداعي والابتكاري في المجالات كافة، وتضافر جهود الجميع.

وأوضح أن الحاجة إلى أصحاب العقول المتميزة والمبدعة تتزايد بشكل متواصل ومنتظم، وتحتاج بيئة العمل باستمرار لتطور الأفكار والمواهب للارتقاء وتحقيق النجاح.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تحفيز العاملين على الإبداع والابتكار، والتفكير بعيداً عن القوالب التقليدية والمألوفة، سعياً للوصول إلى أساليب أكثر كفاءة وفاعلية في مجالات العمل المختلفة .