إنجاز 50 % من خطوط ري وخزانات القطاع الشرقي بالعين

المصدر: أبوظبي-البيان

كشفت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، وبلدية مدينة العين عن إنجازهما نسبة 50% من أعمال مشروع إنشاء خطوط ري رئيسية وفرعية وخزانات للقطاع الشرقي بمدينة العين.

وأكد الطرفان أن العمل جارٍ في المشروع وفقاً للخطة الموضوعة للتنفيذ، وحسب المدة الزمنية المقررة للإنجاز والتسليم، حيث يعتزمان إنجاز المشروع بالكامل في الربع الثالث من العام 2020.

وينفذ الجانبان المشروع على مساحة 30 كيلو متراً، بتكلفة تبلغ 58.4 مليون درهم، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات والشركاء الاستراتيجيين، مشيران إلى أن نحو 344 عاملاً ومهندساً واستشارياً يعملون على مدار الساعة لإنجاز كافة أعمال المشروع في وقت قياسي وفقاً لأعلى المعايير وأرقى المواصفات العالمية.

ويأتي تنفيذ المشروع في إطار حرص شركة مساندة وبلدية العين على تجسيد رؤية القيادة الحكيمة نحو توفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع، وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية، وتستهدف الارتقاء بمستوى الحياة وجودة الخدمات المتوفرة، إلى جانب إرساء البنى التحتية التي تدعم الاقتصاد المحلي، وتسهم في توطيد أركان التنمية المستدامة، وإسعاد المجتمع ورفاهيته»، والتي تترجمها توجيهات وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويخدم المشروع مدينة العين والمناطق السكنية والتجارية المحاذية للطريق الدولي بين سلطنة عمان ودولة الإمارات، ما سيكون له أكبر الأثر في زيادة العوائد والمنافع الاقتصادية وتعزيز الجذب السياحي للمنطقة ومدينة العين.

ويستهدف المشروع تأمين ما يكفي من إمدادات المياه المعاد تدويرها لري الغطاء النباتي الحالي والمستقبلي، والتأكد من كميات توفر المياه المعاد تدويرها للمستقبل وتطوير أعمال التجميل الطبيعي، إضافة إلى الاستخدام المستدام والفعال للمياه والحد من استخدام المياه الجوفية، والتحكم الأوتوماتيكي بالكامل للمياه ومراقبة نظام الري للقطاع الشرقي.