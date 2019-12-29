أحمد الخاطري يطلع على آلية سير العمل في «عمليات» شرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تفقد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم، والمستشار حسن سعيد محيمد النائب العام بالإمارة، وراشد آل مالك المحامي العام للنيابة الكلية، غرفة العمليات في شرطة رأس الخيمة برفقة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، اطلعوا خلالها على آلية سير العمل في الغرفة، وكيفية استقبال وتلقي البلاغات وتحويلها لجهات الاختصاص المعنية بأقصى سرعة ممكنة بالاعتماد على الأنظمة، والأجهزة الحديثة التي تضاهي أفضل المستويات العالمية، مشيدين بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة المجهزة بأفضل الأنظمة الذكية والأجهزة الحديثة.

وأكد اللواء النعيمي أهمية الدعم المتواصل والمتابعة المستمرة، التي تحظى بها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من قبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومن سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد الإمارة، في تطوير العمل والأداء الشرطي والأمني على حد سواء، بما يدفع باتجاه تحقيق رؤى وأهداف وزارة الداخلية الاستراتيجية.

وأطلع القائد العام لشرطة رأس الخيمة الضيوف، بحضور العميد عبدالله خميس الحديدي نائب القائد العام، والعميد عبدالله علي منخس مدير عام العمليات الشرطية، والعميد سالم سلطان الدرمكي مدير عام العمليات المركزية بالإنابة على الأعمال التطويرية والتحديثية، التي شهدتها غرفة العمليات المركزية، والخدمات التي تقدمها للجمهور وتعزيز التواصل معهم ودور غرفة العمليات بأنظمتها وتقنياتها الحديثة والمتطورة في تحويل رأس الخيمة إلى إمارة ذكية، في ظل توافر كاميرات المراقبة ذات الدقة والجودة العالية، ما سيسهم بدوره في تعزيز الأمن والأمان وضبط الجريمة وتعزيز السلامة على الطرقات.