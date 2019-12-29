توزيع 10 آلاف عبوة مياه مبردة على سائقي ومستخدمي «تاكسي دبي»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت جمعية دار البر ومؤسسة تاكسي دبي، مبادرة إنسانية مجتمعية جديدة، تحت عنوان «ابتسم في دبي»، لتوزيع مياه الشرب المبردة على سائقي مركبات الأجرة في دبي، ومستخدميها من المسافرين في المطارات، والركاب في مختلف المواقع والمرافق والطرق العامة.

وأوضح محمد سهيل المهيري، رئيس قطاع الخدمة الاجتماعية في «دار البر»، أن المبادرة تهدف إلى إبراز الوجه الحضاري والإنساني المشرق لدبي بين عملاء ومستخدمي مركبات الأجرة، فيما تقضي بتوزيع 10 آلاف عبوة مياه مبردة على مستخدمي وعملاء «تاكسي دبي»، ونتطلع لاحقاً إلى الاستمرارية في هذا المشروع وتوسيع شرائح المستفيدين في المجتمع.