الرئيس الباكستاني يشيد بجهود الإمارات في تعزيز السلم الإقليمي

المصدر: إسلام أباد - وام

استقبل الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بالقصر الرئاسي في العاصمة إسلام أباد، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، الذي يزور باكستان حالياً.جرى خلال اللقاء، الذي حضره حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي، سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

وأكد الرئيس الباكستاني متانة العلاقات التي تجمع بلاده ودولة الإمارات، مستندةً إلى أسس قوية من والثقافة والتراث المشترك، وأبدى رغبة باكستان في تعزيزها على جميع المستويات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والطاقة والثقافة والسياحة، وأعرب عن تقديره لجهود دولة الإمارات في مجالات تعزيز السلم والاستقرار الإقليميين.

على صعيد متصل، التقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عمران خان، رئيس الوزراء الباكستاني، وجرى بحث مسيرة العلاقات الإماراتية - الباكستانية بمختلف المجالات.

وأطلع معالي الشيخ نهيان بن مبارك رئيس الوزراء الباكستاني، خلال اللقاء، على الجهود التي تبذلها حكومة الإمارات على صعيد نشر وتعميق قيم التسامح والتعايش حول العالم.

من ناحية أخرى، تبرعت دولة الإمارات بكميات من الكتاب التي تتعلق بموضوعات اللغة العربية وآدابها.

وقام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بهذه المناسبة بافتتاح جناح الكتب بالمكتبة الوطنية في إسلام أباد الذي أنشئ بمبادرة من دولة الإمارات، وذلك بحضور الدكتورة فردوس عاشق أعوان، مساعد رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الإعلام، وشهريار أفريدي، وزير الدولة لمكافحة المخدرات في باكستان.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن الإمارات ستواصل تعاونها مع باكستان في مختلف المجالات، وثمن العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الصديقين.من جانبها، أعربت فردوس عاشق عن تقدير بلادها للدعم الإماراتي المتواصل في مختلف القطاعات، لا سيما بمجالات التعليم والاقتصاد والصحة خاصة حملات مكافحة مرض شلل الأطفال، إلى جانب تشجيع الاستثمارات.

وشكرت الإمارات على مبادرتها إنشاء جناح الكتب بالمكتبة الوطنية الباكستانية.