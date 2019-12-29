شرطة أبوظبي تناقش «النزاهة الوظيفية»

المصدر: أبوظبي - البيان

ناقشت شرطة أبوظبي في محاضرة، نظمتها إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع وبالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي «النزاهة الوظيفية»، وذلك في مجلس الصاروج بمنطقة العين، بحضور أهالي المنطقة. واستعرض المقدم سهيل سالم الخيلي نائب مدير إدارة مكافحة الفساد جهود الدولة في التصدي لظاهرة الفساد الإداري، وتأثيرها على المجتمع من خلال سن القوانين والتشريعات لحمايتهم من مثل هذه الظواهر، مشيراً إلى التوعية التي تقدمها شرطة أبوظبي لأفراد المجتمع بالقضايا الأمنية والسلوكية والمجتمعية.

ولفت إلى أن الدين الإسلامي الحنيف نهى عن مثل هذه الأفعال التي تقود بالشخص إلى ضياع القيم الأخلاقية، من خلال خيانته للأمانة في عمله، والإضرار بالمال العام وغيرها وشرح مفهوم الفساد الإداري، والذي يتمثل في سوء استعمال المرء للسلطة التي اؤتمن عليها لتحقيق مكاسب خاصة، وأسبابه من عوامل نفسيه وبيئية والأحوال الاقتصادية والاجتماعية، و أخرى متعلقة بتنظيم العمل الإداري مثل عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب خاصة في المراكز القيادية، وعدم وضوح الهيكل التنظيمي والاختصاصات والمسؤوليات، والخلل في الرقابة.