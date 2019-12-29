2020 ينير 25 موقعاً في دبي بـ20 طناً من الألعاب النارية

مع قرب الاحتفال برأس السنة الميلادية 2020 ورحيل عام 2019، تستعد دبي لإبهار العالم عبر عروضها النارية من خلال 25 موقعاً بـ20 طناً من الألعاب النارية، إذ يصادف هذا العام اليوبيل الفضي لمهرجان دبي للتسوق درة دبي، ويشمل جدول الفعاليات مجموعة من المواقع والأنشطة التي تمكّن الزوّار والمقيمين من الاحتفال بالطريقة المثلى، سواء بالاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية الباهرة التي اشتهرت بها المدينة، أو من خلال الحفلات في أشهر مواقع دبي السياحية التي تتيح للمقيمين والزوّار قضاء ليلة رائعة تسطرها الإمارة بأعلى مستويات الأمن والأمان، من خلال رجال يسهرون على تأمين الحشود أو استنفار المؤسسات الخدمية التي تعمل على مدار الساعة لتوفير الراحة للجمهور، وهذا كله عنوان لتطور دبي التي لا تقبل التنازل عن الرقم واحد.

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