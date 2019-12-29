المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

احتفاءً بعام الاستعداد للخمسين 2020، نشرت بلدية مدينة أبوظبي 500 مجسم ضوئي هندسي يرمز لعام 2020 في العديد من المناطق داخل المدينة وعلى الجسور المؤدية لها.

وتضمنت الأماكن، التي قامت بتركيب الأشكال الضوئية فيها، منطقة كورنيش أبوظبي، وشارع الملك عبد الله بن عبد العزيز، وجسر المقطع، وجسر كارفور، وجسر مصفح، وجسر المرور، وذلك ضمن إطار تفاعل البلدية مع استحقاقات هذا العام الذي يشكّل خريطة طريق نحو الخمسين عاماً المقبلة من الإنجازات والارتقاء بالخدمات بما يتطابق مع رؤية القيادة الحكيمة.

وأضاءت البلدية المجسمات الهندسية على كورنيش أبوظبي وعلى الجسور.