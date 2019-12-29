بلدية دبي: 850 عاملاً ومتطوعاً لمتابعة وتنظيف مواقع الفعاليات

المصدر: دبي- وائل نعيم

قال المهندس عبدالمجيد سيفائي، مدير إدارة النفايات في بلدية دبي لــ«البيان»: أعدت إدارة النفايات في بلدية دبي خطة متكاملة لعمليات التنظيف وإزالة المخلفات الناتجة عن احتفالات رأس السنة الميلادية، التي أصبحت محط أنظار العالم في مناطق برج خليفة، والخليج التجاري، ووسط المدينة «داون تاون» وقناة دبي المائية، بالإضافة إلى شارعي جميرا والشيخ زايد، وذلك ضمن خطتها السنوية لتأمين مواقع الاحتفالات والمهرجانات والأحداث الرياضية والسياحية.

فرق عمل

وأضاف: جهزت بلدية دبي فريق عمل متكاملاً مكوناً من 850 عاملاً ومتطوعاً لمتابعة تنظيف مواقع الفعاليات المرافقة لبرنامج احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، وأكدت البلدية أن كل التجهيزات تمت بالتنسيق مع إدارة برج خليفة والقطاع الخاص المسؤول عن عدد من مناطق الاحتفال الرئيسية للمشاركة بأعمال النظافة، وبمشاركة المتطوعين من القطاع الخاص والجمهور للمشاركة بفعاليات التنظيف في مختلف الأماكن، وخاصة في فترة ما بعد منتصف الليل، حيث تبدأ نسبة النفايات بالزيادة، وخاصة مع قرب انتهاء الاحتفالات والعروض، أما بخصوص القوى البشرية العاملة فقد تم تخصيص عدد 345 عامل نظافة تابعاً لبلدية دبي و35 مراقباً ومفتشاً، وتم تخصيص 25 آلية في 16 موقعاً للاحتفالات، كما نجحنا بالتعاون مع شركات القطاع الخاص في تأمين 500 متطوع يساعدون العمال في عمليات متابعة تنظيف مواقع الفعاليات المرافقة لبرنامج احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة.

التدخل السريع

وتابع: تم تشكيل فريق لهذه المهمة على أتم الاستعداد للتدخل السريع في الحالات الطارئة وهذا الفريق مكون من الضباط والمراقبين يبلغ 35 موظفاً وعدد 350 عامل نظافة، هذا وستقوم البلدية بنشر إعلان توعوي يدعو جمهور المحتفلين للالتزام بقواعد النظافة العامة، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المعتمدة في الدائرة.