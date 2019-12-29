تفاهم بين «الصحة» و«جلاكسو» لتعزيز ابتكارات علاج أمراض الربو

المصدر: دبي - البيان

وقّعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرة تفاهم مع شركة جلاكسو سميث كلاين، لوضع إطار عمل رسمي للتعاون بين الطرفين، بهدف تعزيز الابتكارات العلاجية لأمراض الربو والانسداد الرئوي المزمن لتحسين جودة حياة المرضى واتباع أساليب الوقاية الصحيحة، وتطوير برامج التدريب لمختصي الرعاية الصحية في مستشفيات الوزارة ومراكز الرعاية الصحية وفق المستجدات العلمية.

وتتضمن المذكرة إطلاق «أكاديمية الصيدلة الافتراضية» التي تمثل منصة إلكترونية معتمدة للتعليم الطبي المستمر، مهمتها توفير المواد التعليمية والأدوات التي يحتاج إليها الصيادلة لفهم أمراض الجهاز التنفسي وحالاته المختلفة، وتطوير منهج متعدد التخصصات لرعاية مرضى الجهاز التنفسي وعلاجهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، استناداً إلى الإطار العام الذي تحدده المعايير العالمية المرعية في هذا المجال.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم في ديوان الوزارة، بحضور الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حيث مثّل الدكتور يوسف السركال، الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بينما وقّع من طرف «جلاكسو سميث كلاين» سامح الفنجري، المدير العام للشركة في منطقة الخليج.

جهود متواصلة

وأشار الدكتور يوسف محمد السركال إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتعزيز الابتكار بالرعاية الصحية لمرضى الجهاز التنفسي، ورفع مستوى الوعي الصحي بمرض الربو والانسداد الرئوي المزمن، ورفع قدرات الأطباء واختصاصيي الرعاية الصحية من حيث تشخيص المرض وإدارته وعلاجه، في إطار تطوير نتائج المؤشرات الوطنية في مجال الأمراض التنفسية والمزمنة لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية 2021.

تعاون عالمي

وأضاف السركال: «أن مذكرة التفاهم مع شركة جلاكسو سميث كلاين تتضمن القيام بمجموعة من الأنشطة على مستوى دولة الإمارات، وتشجيع الابتكار في مجالات تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لأمراض الجهاز التنفسي.

خبرات

و قال سامح الفنجري: «يشرفنا في جلاكسو سميث كلاين أن نتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومشاركة خبراتنا المحلية والعالمية في سبيل تحقيق هدفنا الأسمى، وهو تحسين حياة المرضى. ونحقق ذلك بالتركيز على تطوير الأدوية المبتكرة وتوفيرها لأكبر قطاع من المرضى. وحينما ننطلق اليوم للعمل مع شركائنا في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، فإننا نتطلع إلى صنع مستقبل يكون فيه لدى مرضى الربو والانسداد الرئوي المزمن في دولة الإمارات العربية المتحدة خيارات علاجية أوسع».