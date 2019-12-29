إنقاذ جنين في مستشفى دانة الإمارات أصيب بفقر دم حاد

المصدر: أبوظبي - البيان

نجح الأطباء في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي في إنقاذ جنين أصيب بفيروس انتقل إليه من الأم، ما أدى إلى إصابته بفقر دم حاد كان يهدد بفقدانه، وأجريت له عملية ناجحة لنقل دم على عمر 23 أسبوعاً من الحمل، وذلك خلال 4 جلسات بين كل جلسة وأخرى أسبوع واحد.

إجراءات

وقال الدكتور سعدون سامي، الرئيس الطبي في مستشفى دانة الإمارات، إن الأم ـ مواطنة ـ تم تحويلها إلى قسم طب الأجنة في مستشفى دانة الإمارات على عمر 23 أسبوعاً من الحمل لمتابعة الحمل، وأظهرت الفحوص تكوّن ماء داخل بطن وصدر الجنين «استسقاء»، وهذا غير طبيعي حدوثه خلال الحمل، وأظهرت فحوص الموجات فوق الصوتية للجنين من خلال وحدة الطب الجنيني في المستشفى معاناة الجنين من فقر دم حاد، وذلك من خلال فحص سريان الدم في أحد الشرايين الرئيسة التي تغذي الدماغ، كما أكدت الفحوص عدم معاناة الجنين من أي تشوهات، وقد قام فريق طب الأجنة الذي يتضمن 5 استشاريين واختصاصيين بوضع خطة علاجية باستخدام احدث التقنيات لإنقاذ الجنين، وهو في بطن أمه.

تحسن

وقال الدكتور هشام ميرغني، مبارك استشاري أمراض النساء والولادة ورئيس وحدة طب الأجنة في المستشفى دانة، الذي ترأس الفريق الطبي الذي عالج الجنين، إن الحالة الصحية للجنين تحسنت كثيراً بعد عملية نقل الدم، وقد تمت الولادة على عمر 30 أسبوعاً، وبلغ وزن المولودة 1300 غرام، وهي بصحة جيدة.وأوضح أن الفحوص أظهرت إصابة الأم خلال الحمل بفيروس «بارفو» الذي عادة يصيب النساء والرجال، إذ تظهر أعراضه على شكل نزلة برد عادية أو التهاب في المفاصل، وعند الأطفال طفح جلدي، وهذا الفيروس إذا أصاب أماً حاملاً ليس لديها مناعة منه يستطيع أن ينفذ إلى الجنين من خلال المشيمة «الحبل السري».